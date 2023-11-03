Пермские ученые нашли применение опасным заброшенным шахтам Кизела

Кислую воду взяли из шахт Кизела (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые из Пермского Политеха придумали, как эффективно обезопасить твердые бытовые отходы на полигонах. Для этого можно использовать сухой осадок, который образуется после очистки и высушивания кислой шахтной воды. Таким исследованием с URA.RU поделились в пермском вузе. Кислую воду ученые взяли из заброшенных шахт Кизеловского угольного бассейна.

«Осадок от очистки кислых шахтных вод не только изолирует, но и обеззараживает отходы, поступающие на полигон, который содержит названные загрязняющие вещества», — рассказали в университете. Осадок нужно смешать с мусором в соотношении 1:4 и уплотнить слой. Такая смесь будет препятствовать попаданию воды и воздуха в тело полигона, что не позволит распространяться болезнетворным бактериям.

Главное отличие от других традиционных изолирующих материалов (битый кирпич, известь, бетон, гипс и др.) в лучшей изоляции и водонепроницаемости. Материал можно использовать в любой сезон — вода из шахт не замерзает. Также материал при увлажнении образует покрытие, прочно сковывающее мусорный полигон. Позже его можно использовать как площадку для строительства нежилых зданий.

С закрытия шахт Кизеловского угольного бассейна в 90-х шахтные воды отравляют реки, которые находятся рядом с бассейном. Концентрация некоторых веществ в водоемах превышает допустимую в сотни раз. Краевые власти бьются над решением экологической проблемы уже более 20 лет, о необходимости бороться с катастрофой неоднократно заявлял губернатор региона Дмитрий Махонин. Для решения проблемы глава намеревался с помощью коллег из федерального правительства.