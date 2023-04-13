13 апреля 2023

В правительстве РФ поручили найти решение экологического бедствия в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Слив сточных вод, Слехард, река, грязь, кология, слив отходов, загрязнение среды, экология
В местные реки из заброшенных шахт Кизеловского угольного бассейна попадают вредные вещества (архивное фото) Фото:

Федеральные власти поручили найти решение проблемы с изливом опасных шахтных вод в территориях бывшего Кизеловского угольного бассейна (Пермский край). Речь об этом шла на совещании под председательством вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко. Участие в совещании принял губернатор региона Дмитрий Махонин, говорится на сайте правительства.

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«Виктория Абрамченко поручила Минэнерго совместно с правительством Пермского края при участии Минприроды, Росприроднадзора, Росводресурсов разработать план мероприятий по комплексной экологической реабилитации территории и ликвидации последствий деятельности шахт, расположенных на территории Кизеловского угольного бассейна», — сказано на сайте.

При выборе оптимальной технологии ликвидации экологического бедствия Абрамченко поручила «опираться на научно-исследовательские работы, выводы ученых и лучшие практики ответственного недропользования». Данным вопросом займется межведомственная рабочая группа.

Территории Кизеловского угольного бассейна получили негласное название «уральская Припять» из-за заброшенных угольных шахт, оставшихся здесь после прекращения добычи угля. Из-за излива шахтных вод в реки попадают вредные химические вещества, предельно допустимая концентрация некоторых превышена в сотни раз. Экологическую проблему власти не могут решить больше 20 лет. В 2022 году глава Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что бороться с экологическим бедствием краевые власти намерены совместно с коллегами из федерального центра.

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Федеральные власти поручили найти решение проблемы с изливом опасных шахтных вод в территориях бывшего Кизеловского угольного бассейна (Пермский край). Речь об этом шла на совещании под председательством вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко. Участие в совещании принял губернатор региона Дмитрий Махонин, говорится на сайте правительства. «Виктория Абрамченко поручила Минэнерго совместно с правительством Пермского края при участии Минприроды, Росприроднадзора, Росводресурсов разработать план мероприятий по комплексной экологической реабилитации территории и ликвидации последствий деятельности шахт, расположенных на территории Кизеловского угольного бассейна», — сказано на сайте. При выборе оптимальной технологии ликвидации экологического бедствия Абрамченко поручила «опираться на научно-исследовательские работы, выводы ученых и лучшие практики ответственного недропользования». Данным вопросом займется межведомственная рабочая группа. Территории Кизеловского угольного бассейна получили негласное название «уральская Припять» из-за заброшенных угольных шахт, оставшихся здесь после прекращения добычи угля. Из-за излива шахтных вод в реки попадают вредные химические вещества, предельно допустимая концентрация некоторых превышена в сотни раз. Экологическую проблему власти не могут решить больше 20 лет. В 2022 году глава Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что бороться с экологическим бедствием краевые власти намерены совместно с коллегами из федерального центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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