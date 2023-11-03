Останина раскрыла, как можно было предотвратить тройное убийство детей в Екатеринбурге

Если бы с подозреваемой в убийстве троих детей свердловчанкой Анастасией Петровой изначально работали психологи, то они могли бы отследить неблагополучие в семье, тогда трагедии можно было избежать. Такое мнение выразила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«На мой взгляд, эта трагедия в который раз обращает нас к необходимости создания качественной системы защиты семьи и профилактики насилия как одной из мер защиты семьи. <…> В случае с Анастасией те же психологи не могут помочь ей в плане лечения (так как не являются врачами), а вот зафиксировать, отследить неблагополучие они могли бы», — пишет telegram-канал «Новости с Останиной». По словам Останиной, такая система невозможна без качественной, системно выстроенной и законодательно обеспеченной психологической службы.
В конце 2022 года Анастасия Петрова сначала задушила ремнем от халата двоих детей, пока те спали. А после убила и третьего ребенка. Своему мужу она оставила записку, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
После этого в истории увидели след администрации школы №76, где, вероятно, учились мальчики десяти и 15 лет. Следственный комитет, по данным агентства, внес представление в областное министерство образования — заподозрив, что педагоги и их начальство могли пропустить обострение обстановки в семье.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.