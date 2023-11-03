Останина раскрыла, как можно было предотвратить тройное убийство детей в Екатеринбурге

Депутат Останина: с убившей детей свердловчанкой должны были работать психологи
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Партия КПРФ в Рамаде. Екатеринбург , останина нина
Нина Останина высказалась о деле Анастасии Петровой Фото:
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В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Если бы с подозреваемой в убийстве троих детей свердловчанкой Анастасией Петровой изначально работали психологи, то они могли бы отследить неблагополучие в семье, тогда трагедии можно было избежать. Такое мнение выразила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«На мой взгляд, эта трагедия в который раз обращает нас к необходимости создания качественной системы защиты семьи и профилактики насилия как одной из мер защиты семьи. <…> В случае с Анастасией те же психологи не могут помочь ей в плане лечения (так как не являются врачами), а вот зафиксировать, отследить неблагополучие они могли бы», — пишет telegram-канал «Новости с Останиной». По словам Останиной, такая система невозможна без качественной, системно выстроенной и законодательно обеспеченной психологической службы.

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В конце 2022 года Анастасия Петрова сначала задушила ремнем от халата двоих детей, пока те спали. А после убила и третьего ребенка. Своему мужу она оставила записку, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

После этого в истории увидели след администрации школы №76, где, вероятно, учились мальчики десяти и 15 лет. Следственный комитет, по данным агентства, внес представление в областное министерство образования — заподозрив, что педагоги и их начальство могли пропустить обострение обстановки в семье.

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Если бы с подозреваемой в убийстве троих детей свердловчанкой Анастасией Петровой изначально работали психологи, то они могли бы отследить неблагополучие в семье, тогда трагедии можно было избежать. Такое мнение выразила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «На мой взгляд, эта трагедия в который раз обращает нас к необходимости создания качественной системы защиты семьи и профилактики насилия как одной из мер защиты семьи. <…> В случае с Анастасией те же психологи не могут помочь ей в плане лечения (так как не являются врачами), а вот зафиксировать, отследить неблагополучие они могли бы», — пишет telegram-канал «Новости с Останиной». По словам Останиной, такая система невозможна без качественной, системно выстроенной и законодательно обеспеченной психологической службы. В конце 2022 года Анастасия Петрова сначала задушила ремнем от халата двоих детей, пока те спали. А после убила и третьего ребенка. Своему мужу она оставила записку, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. После этого в истории увидели след администрации школы №76, где, вероятно, учились мальчики десяти и 15 лет. Следственный комитет, по данным агентства, внес представление в областное министерство образования — заподозрив, что педагоги и их начальство могли пропустить обострение обстановки в семье.
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