Останина раскрыла, как можно было предотвратить тройное убийство детей в Екатеринбурге

Депутат Останина: с убившей детей свердловчанкой должны были работать психологи

03 ноября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Нина Останина высказалась о деле Анастасии Петровой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей Если бы с подозреваемой в убийстве троих детей свердловчанкой Анастасией Петровой изначально работали психологи, то они могли бы отследить неблагополучие в семье, тогда трагедии можно было избежать. Такое мнение выразила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «На мой взгляд, эта трагедия в который раз обращает нас к необходимости создания качественной системы защиты семьи и профилактики насилия как одной из мер защиты семьи. <…> В случае с Анастасией те же психологи не могут помочь ей в плане лечения (так как не являются врачами), а вот зафиксировать, отследить неблагополучие они могли бы», — пишет telegram-канал «Новости с Останиной». По словам Останиной, такая система невозможна без качественной, системно выстроенной и законодательно обеспеченной психологической службы. Статья по теме Директору школы, разозлившему Орлова, припомнили громкое убийство В конце 2022 года Анастасия Петрова сначала задушила ремнем от халата двоих детей, пока те спали. А после убила и третьего ребенка. Своему мужу она оставила записку, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. После этого в истории увидели след администрации школы №76, где, вероятно, учились мальчики десяти и 15 лет. Следственный комитет, по данным агентства, внес представление в областное министерство образования — заподозрив, что педагоги и их начальство могли пропустить обострение обстановки в семье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если бы с подозреваемой в убийстве троих детей свердловчанкой Анастасией Петровой изначально работали психологи, то они могли бы отследить неблагополучие в семье, тогда трагедии можно было избежать. Такое мнение выразила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «На мой взгляд, эта трагедия в который раз обращает нас к необходимости создания качественной системы защиты семьи и профилактики насилия как одной из мер защиты семьи. <…> В случае с Анастасией те же психологи не могут помочь ей в плане лечения (так как не являются врачами), а вот зафиксировать, отследить неблагополучие они могли бы», — пишет telegram-канал «Новости с Останиной». По словам Останиной, такая система невозможна без качественной, системно выстроенной и законодательно обеспеченной психологической службы. В конце 2022 года Анастасия Петрова сначала задушила ремнем от халата двоих детей, пока те спали. А после убила и третьего ребенка. Своему мужу она оставила записку, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. После этого в истории увидели след администрации школы №76, где, вероятно, учились мальчики десяти и 15 лет. Следственный комитет, по данным агентства, внес представление в областное министерство образования — заподозрив, что педагоги и их начальство могли пропустить обострение обстановки в семье.