Директору школы, разозлившему Орлова, припомнили громкое убийство

Уволить его хотят с лета — из-за интриги против участника свердловского «клуба олигархов»

01 ноября 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

В минобре посчитали, что аргументов, представленных сотрудниками СК, недостаточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В истории с громким убийством екатеринбурженкой Анастасией Петровой троих своих детей увидели след администрации школы №76, где, вероятно, учились мальчики десяти и 15 лет. По данным URA.RU, Следственный комитет внес представление в областное министерство образования — заподозрив, что педагоги и их начальство могли пропустить обострение обстановки в семье. В это же время, как стало известно агентству, мэрия ищет повод избавиться от директора Игоря Климовских. В октябре 2022-го его признали директором школы года — он победил в региональном конкурсе «Лидер в образовании». Его конфликт с горадминистрацией начался примерно в это же время. Алексей Орлов (справа) попросил Андрея Гончарова (второй справа) помочь навести порядок на рынке Фото: Илья Московец © URA.RU По данным URA.RU, глава города Алексей Орлов решил существенно пересмотреть подход к организации школьного питания: система, выстраивавшаяся годами, кажется ему неэффективной, коррумпированной. Он задумал ее поменять, сделать прозрачной и более конкурентной. Компаниям, слабо представленным на рынке (просто потому, что не имеют интереса), было предложено активнее заявляться на конкурсы. Одна из таких — «Комбинат общественного питания» Андрея Гончарова, давнего и хорошо зарекомендовавшего себя знакомого Орлова. Он состоит в президиуме Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (неформально — «клуба олигархов»), известен политтусовке, например, как основной поставщик питания для саммита ШОС в Екатеринбурге в 2009 году, куда приезжали лидеры России (Дмитрий Медведев) и иностранных государств. А через десять лет его в этой же роли рассматривали для Универсиады-2023 — до ее отмены. Пилотным определили Октябрьский район, где и находится 76-я школа — одна из 17. Шесть школ Гончаров (больше ему и не надо) получил одним лотом на 151,4 миллиона рублей (обойдя компанию «Славянка»), две школы — как раз 76-я и лицей 110 — «торговались» отдельно. Конкурс по 76-му лицею провели с третьего раза — в ноябре 2022-го его дважды отменяли (причины на портале госзакупок не указаны). В декабре «Комбинат общественного питания» победил ту же «Славянку» и получил право кормить школу в 2023—2024 годах. Интрига едва не спровоцировала большой передел в городской власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Однако уже с начала 2023-го возникли проблемы: родители стали писать жалобы — в том числе в Генпрокуратуру РФ и администрацию президента. Собеседник, близкий к городской власти, утверждает, что позднее якобы было установлено: коллективные обращения мог инициировать Климовских. «У него с прежним подрядчиком — „Славянкой“, — возможно, были какие-то свои отношения и планы работы. Навязанный администрацией Гончаров в его картине лишний», — полагает инсайдер. О (якобы) неподчинении директора тут же доложили Орлову, начался кулуарный скандал. «На определенной стадии он [глава] даже заподозрил, что к интриге может быть причастна [его влиятельный зам по образованию Екатерина] Сибирцева. Так родилась идея передать все школьное питание в ведение вице-мэра по экономике и торговле Дмитрию Ноженко», — рассказал другой источник — в мэрии. Статья по теме Мэрия готовится к захвату рынка школьного питания В условиях постоянного давления Гончаров, всячески дистанцирующийся от интриг, работать отказался: в мае—июне 2023-го контракт, который должен был действовать еще полтора года, расторгли по соглашению сторон. Орлов якобы дал команду уволить Климовских — но только после сентябрьских выборов в гордуму: ни к чему волновать педагогов и родителей, потенциальных избирателей «Единой России». Поскольку Климовских продолжает работать (правда, сейчас он в отпуске), в городской власти возникло предположение, что его простили. Один из информированных источников URA.RU утверждает, что это не так. «Работа ведется», — заверил он, объяснив, что директора школы, «как и любого другого чиновника, просто так не убрать». Анастасию Петрову признали невменяемой Фото: Размик Закарян © URA.RU Так что представление, направленное СК в минобр, оказалось для мэрии кстати. «Это совпадение. Да, Климовских вызывает раздражение на третьем этаже [администрации], но расправляться с ним таким иезуитским способом никто не планировал», — уверяет источник. Запрос СК связан с уголовным делом от декабря 2022-го. По версии следствия, Анастасия Петрова задушила полугодовалую дочь и двоих сыновей — десяти и 15 лет. Трагедия произошла в ЖК «Бажовский». Женщину признали невменяемой. Она оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель». «В СК посчитали, что дирекция 76-й школы, педагоги могли проконтролировать ситуацию в семье, вовремя среагировать — вот суть представления. В минобре посчитали, что аргументов недостаточно, наказания Климовских и его подчиненные не заслуживают», — резюмировал совещание днем 1 ноября источник в самой школе. В департамент информполитики региона и в администрацию СОШ №76 направлены запросы на комментарии. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В истории с громким убийством екатеринбурженкой Анастасией Петровой троих своих детей увидели след администрации школы №76, где, вероятно, учились мальчики десяти и 15 лет. По данным URA.RU, Следственный комитет внес представление в областное министерство образования — заподозрив, что педагоги и их начальство могли пропустить обострение обстановки в семье. В это же время, как стало известно агентству, мэрия ищет повод избавиться от директора Игоря Климовских. В октябре 2022-го его признали директором школы года — он победил в региональном конкурсе «Лидер в образовании». Его конфликт с горадминистрацией начался примерно в это же время. По данным URA.RU, глава города Алексей Орлов решил существенно пересмотреть подход к организации школьного питания: система, выстраивавшаяся годами, кажется ему неэффективной, коррумпированной. Он задумал ее поменять, сделать прозрачной и более конкурентной. Компаниям, слабо представленным на рынке (просто потому, что не имеют интереса), было предложено активнее заявляться на конкурсы. Одна из таких — «Комбинат общественного питания» Андрея Гончарова, давнего и хорошо зарекомендовавшего себя знакомого Орлова. Он состоит в президиуме Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (неформально — «клуба олигархов»), известен политтусовке, например, как основной поставщик питания для саммита ШОС в Екатеринбурге в 2009 году, куда приезжали лидеры России (Дмитрий Медведев) и иностранных государств. А через десять лет его в этой же роли рассматривали для Универсиады-2023 — до ее отмены. Пилотным определили Октябрьский район, где и находится 76-я школа — одна из 17. Шесть школ Гончаров (больше ему и не надо) получил одним лотом на 151,4 миллиона рублей (обойдя компанию «Славянка»), две школы — как раз 76-я и лицей 110 — «торговались» отдельно. Конкурс по 76-му лицею провели с третьего раза — в ноябре 2022-го его дважды отменяли (причины на портале госзакупок не указаны). В декабре «Комбинат общественного питания» победил ту же «Славянку» и получил право кормить школу в 2023—2024 годах. Однако уже с начала 2023-го возникли проблемы: родители стали писать жалобы — в том числе в Генпрокуратуру РФ и администрацию президента. Собеседник, близкий к городской власти, утверждает, что позднее якобы было установлено: коллективные обращения мог инициировать Климовских. «У него с прежним подрядчиком — „Славянкой“, — возможно, были какие-то свои отношения и планы работы. Навязанный администрацией Гончаров в его картине лишний», — полагает инсайдер. О (якобы) неподчинении директора тут же доложили Орлову, начался кулуарный скандал. «На определенной стадии он [глава] даже заподозрил, что к интриге может быть причастна [его влиятельный зам по образованию Екатерина] Сибирцева. Так родилась идея передать все школьное питание в ведение вице-мэра по экономике и торговле Дмитрию Ноженко», — рассказал другой источник — в мэрии. В условиях постоянного давления Гончаров, всячески дистанцирующийся от интриг, работать отказался: в мае—июне 2023-го контракт, который должен был действовать еще полтора года, расторгли по соглашению сторон. Орлов якобы дал команду уволить Климовских — но только после сентябрьских выборов в гордуму: ни к чему волновать педагогов и родителей, потенциальных избирателей «Единой России». Поскольку Климовских продолжает работать (правда, сейчас он в отпуске), в городской власти возникло предположение, что его простили. Один из информированных источников URA.RU утверждает, что это не так. «Работа ведется», — заверил он, объяснив, что директора школы, «как и любого другого чиновника, просто так не убрать». Так что представление, направленное СК в минобр, оказалось для мэрии кстати. «Это совпадение. Да, Климовских вызывает раздражение на третьем этаже [администрации], но расправляться с ним таким иезуитским способом никто не планировал», — уверяет источник. Запрос СК связан с уголовным делом от декабря 2022-го. По версии следствия, Анастасия Петрова задушила полугодовалую дочь и двоих сыновей — десяти и 15 лет. Трагедия произошла в ЖК «Бажовский». Женщину признали невменяемой. Она оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель». «В СК посчитали, что дирекция 76-й школы, педагоги могли проконтролировать ситуацию в семье, вовремя среагировать — вот суть представления. В минобре посчитали, что аргументов недостаточно, наказания Климовских и его подчиненные не заслуживают», — резюмировал совещание днем 1 ноября источник в самой школе. В департамент информполитики региона и в администрацию СОШ №76 направлены запросы на комментарии. Ответы будут опубликованы, как только поступят.