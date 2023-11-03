«Известия»: владелец канала, призывающего к беспорядкам в Махачкале, связан с экстремистами

«Известия»: владелец канала «Утро Дагестан» Абакаров связан с экстремистами
© Служба новостей «URA.RU»
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Администратор канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров связан с экстремистами, получающими деньги из-за рубежа Фото:

Администратор telegram-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров, который заблокировали за призывы к беспорядкам в Махачкале 29 октября, тесно связан с экстремистами, получавших финансирование от иностранных некоммерческих организаций. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Владелец Telegram-канала „Утро Дагестан“ <…> Абакар Абакаров имеет тесные связи с экстремистами, радикалами и людьми, которые получали финансирование от иностранных НКО», — передает слова источников telegram-канал «Известий».

Уточняется, что одним из участвовавших в работе «Утро Дагестан» является махачкалинец Тимур Талканов. По данным СМИ, он — приверженец экстремистских религиозных взглядов и состоит на учете дагестанского МВД. При этом в своих соцсетях он публикует видео, которые дискредитируют российскую власть и мусульманское духовенство.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, летевший из Израиля. Президент России Владимир Путин заявил, что в случившемся виноваты Киев и западные спецслужбы.

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Администратор telegram-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров, который заблокировали за призывы к беспорядкам в Махачкале 29 октября, тесно связан с экстремистами, получавших финансирование от иностранных некоммерческих организаций. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Владелец Telegram-канала „Утро Дагестан“ <…> Абакар Абакаров имеет тесные связи с экстремистами, радикалами и людьми, которые получали финансирование от иностранных НКО», — передает слова источников telegram-канал «Известий». Уточняется, что одним из участвовавших в работе «Утро Дагестан» является махачкалинец Тимур Талканов. По данным СМИ, он — приверженец экстремистских религиозных взглядов и состоит на учете дагестанского МВД. При этом в своих соцсетях он публикует видео, которые дискредитируют российскую власть и мусульманское духовенство. Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, летевший из Израиля. Президент России Владимир Путин заявил, что в случившемся виноваты Киев и западные спецслужбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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