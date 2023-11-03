«Известия»: владелец канала, призывающего к беспорядкам в Махачкале, связан с экстремистами «Известия»: владелец канала «Утро Дагестан» Абакаров связан с экстремистами 03 ноября 2023 в 14:48 Размер текста - 17 + Администратор канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров связан с экстремистами, получающими деньги из-за рубежа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администратор telegram-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров, который заблокировали за призывы к беспорядкам в Махачкале 29 октября, тесно связан с экстремистами, получавших финансирование от иностранных некоммерческих организаций. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Владелец Telegram-канала „Утро Дагестан“ <…> Абакар Абакаров имеет тесные связи с экстремистами, радикалами и людьми, которые получали финансирование от иностранных НКО», — передает слова источников telegram-канал «Известий». Уточняется, что одним из участвовавших в работе «Утро Дагестан» является махачкалинец Тимур Талканов. По данным СМИ, он — приверженец экстремистских религиозных взглядов и состоит на учете дагестанского МВД. При этом в своих соцсетях он публикует видео, которые дискредитируют российскую власть и мусульманское духовенство. Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, летевший из Израиля. Президент России Владимир Путин заявил, что в случившемся виноваты Киев и западные спецслужбы. Администратор telegram-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров, который заблокировали за призывы к беспорядкам в Махачкале 29 октября, тесно связан с экстремистами, получавших финансирование от иностранных некоммерческих организаций. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Владелец Telegram-канала „Утро Дагестан“ <…> Абакар Абакаров имеет тесные связи с экстремистами, радикалами и людьми, которые получали финансирование от иностранных НКО», — передает слова источников telegram-канал «Известий». Уточняется, что одним из участвовавших в работе «Утро Дагестан» является махачкалинец Тимур Талканов. По данным СМИ, он — приверженец экстремистских религиозных взглядов и состоит на учете дагестанского МВД. При этом в своих соцсетях он публикует видео, которые дискредитируют российскую власть и мусульманское духовенство. Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, летевший из Израиля. Президент России Владимир Путин заявил, что в случившемся виноваты Киев и западные спецслужбы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям