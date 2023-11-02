02 ноября 2023

Мэр Кургана обратилась к горожанам из-за ухудшения видимости на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Курган , непогода, плохая видимость, машины, дождь, осень, погода, дождь в городе
Мэр Кургана предупредила об ухудшении условий на дорогах Фото:

Мэр Кургана Елена Ситникова предупредила горожан об ухудшении погодных условий на дорогах из-за дождей и снижения видимости. Глава города попросила автомобилистов и пешеходов быть внимательными и не нарушать правил дорожного движения. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями возможно ухудшение дорожной обстановки. Призываю водителей учитывать дорожные условия, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не совершать резких маневров при движении. Пешеходам следует также быть очень внимательными, использовать на одежде световозвращающие элементы», — написала Ситникова

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области прогнозируют туман и гололедицу. Об ухудшении погодных условий сообщалось на сайте регионального ЦГМС.

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Мэр Кургана Елена Ситникова предупредила горожан об ухудшении погодных условий на дорогах из-за дождей и снижения видимости. Глава города попросила автомобилистов и пешеходов быть внимательными и не нарушать правил дорожного движения. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями возможно ухудшение дорожной обстановки. Призываю водителей учитывать дорожные условия, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не совершать резких маневров при движении. Пешеходам следует также быть очень внимательными, использовать на одежде световозвращающие элементы», — написала Ситникова Ранее URA.RU писало, что в Курганской области прогнозируют туман и гололедицу. Об ухудшении погодных условий сообщалось на сайте регионального ЦГМС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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