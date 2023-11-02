В Тюменской области запустят электронное голосование

Систему дистанционного электронного голосования протестируют в Тюменской области

03 ноября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Избирателям Тюмени предстоит научиться голосовать через Госуслуги Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Тестирование дистанционного электронного голосования на сайте Госуслуг пройдет в Тюменской области с 15 по 17 ноября. В голосовании должно принять не менее полутора процентов верифицированных избирателей. Об этом URA.RU сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. «До 15 ноября приглашаем избирателей в Тюменской области на сайте Госуслуги пройти процедуру регистрации. Затем пройдет голосование и подведение итогов. ЦИК России проведет совещание и будет решено, какие регионы будут включены в список электронного голосования на ближайших выборах», — сообщил Игорь Халин. На сайте ЦИК России указано, что тренировка по дистанционному голосованию проводится на тестовых данных. Избирателям предстоит проголосовать за Кандидатова Кандидата Кандидатовича. Ближайшие выборы должны пройти в марте 2024 года, в России будет избираться высшее должностное лицо — президент Российской Федерации.

Тестирование дистанционного электронного голосования на сайте Госуслуг пройдет в Тюменской области с 15 по 17 ноября. В голосовании должно принять не менее полутора процентов верифицированных избирателей. Об этом URA.RU сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. «До 15 ноября приглашаем избирателей в Тюменской области на сайте Госуслуги пройти процедуру регистрации. Затем пройдет голосование и подведение итогов. ЦИК России проведет совещание и будет решено, какие регионы будут включены в список электронного голосования на ближайших выборах», — сообщил Игорь Халин. На сайте ЦИК России указано, что тренировка по дистанционному голосованию проводится на тестовых данных. Избирателям предстоит проголосовать за Кандидатова Кандидата Кандидатовича. Ближайшие выборы должны пройти в марте 2024 года, в России будет избираться высшее должностное лицо — президент Российской Федерации.