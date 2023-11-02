02 ноября 2023

В Тюменской области запустят электронное голосование

Систему дистанционного электронного голосования протестируют в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2021. Тюмень, депутат, коиб, выборы, голосование, бюллетень
Избирателям Тюмени предстоит научиться голосовать через Госуслуги Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Тестирование дистанционного электронного голосования на сайте Госуслуг пройдет в Тюменской области с 15 по 17 ноября. В голосовании должно принять не менее полутора процентов верифицированных избирателей. Об этом URA.RU сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

«До 15 ноября приглашаем избирателей в Тюменской области на сайте Госуслуги пройти процедуру регистрации. Затем пройдет голосование и подведение итогов. ЦИК России проведет совещание и будет решено, какие регионы будут включены в список электронного голосования на ближайших выборах», — сообщил Игорь Халин.

На сайте ЦИК России указано, что тренировка по дистанционному голосованию проводится на тестовых данных. Избирателям предстоит проголосовать за Кандидатова Кандидата Кандидатовича. Ближайшие выборы должны пройти в марте 2024 года, в России будет избираться высшее должностное лицо — президент Российской Федерации.

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Тестирование дистанционного электронного голосования на сайте Госуслуг пройдет в Тюменской области с 15 по 17 ноября. В голосовании должно принять не менее полутора процентов верифицированных избирателей. Об этом URA.RU сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. «До 15 ноября приглашаем избирателей в Тюменской области на сайте Госуслуги пройти процедуру регистрации. Затем пройдет голосование и подведение итогов. ЦИК России проведет совещание и будет решено, какие регионы будут включены в список электронного голосования на ближайших выборах», — сообщил Игорь Халин. На сайте ЦИК России указано, что тренировка по дистанционному голосованию проводится на тестовых данных. Избирателям предстоит проголосовать за Кандидатова Кандидата Кандидатовича. Ближайшие выборы должны пройти в марте 2024 года, в России будет избираться высшее должностное лицо — президент Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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