В Тюменской области запустят электронное голосование

Тестирование дистанционного электронного голосования на сайте Госуслуг пройдет в Тюменской области с 15 по 17 ноября. В голосовании должно принять не менее полутора процентов верифицированных избирателей. Об этом URA.RU сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.
«До 15 ноября приглашаем избирателей в Тюменской области на сайте Госуслуги пройти процедуру регистрации. Затем пройдет голосование и подведение итогов. ЦИК России проведет совещание и будет решено, какие регионы будут включены в список электронного голосования на ближайших выборах», — сообщил Игорь Халин.
На сайте ЦИК России указано, что тренировка по дистанционному голосованию проводится на тестовых данных. Избирателям предстоит проголосовать за Кандидатова Кандидата Кандидатовича. Ближайшие выборы должны пройти в марте 2024 года, в России будет избираться высшее должностное лицо — президент Российской Федерации.
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