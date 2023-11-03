Челябинский губернатор Текслер потребовал ускорить строительство школы в селе

Алексей Текслер потребовал ускорить строительство школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил укорить строительство школы в деревне Сарафаново Чебаркульского района. Поездка Текслера в район проходит 3 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Губернатор посетил строящуюся школу-детсад в деревне Сарафаново. Подрядчик заверил главу региона, что образовательное учреждение сдадут до конца текущего года. Губернатор дал руководству района и региональному минобру поручение, чтобы дети пошли в новую школу с третьей четверти учебного года. Поскольку требуется время на закупку мебели и оснащение школы оборудованием, губернатор поручил уточнить график сдачи с подрядчиком», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент готовность объекта составляет почти 85%. Здание сложной формы сможет вместить 250 учеников и 50 дошколят. Когда новая школа-детсад начнет работу, действующую школу в Сарафаново перепрофилируют под спортивную, а детский сад — под ясли. А рядом с новой школой появится хорошее спортивное ядро, которым смогут пользоваться не только дети, но и взрослые.

Также Текслер осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Луч» в деревне Травники. В связи с появлением нового комплекса он поручил руководству района расширить штат тренеров по программе «Земский тренер». Также губернатору представили проект нового стадиона с трибунами, который обустроят рядом с ФОКом. Глава региона положительно оценил планы по его строительству.