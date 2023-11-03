Женщина, пропавшая в Екатеринбурге на заработках, нашлась в больнице

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, медицина, больница, врачи, терапевтическое отделение
Ларису Минову искали месяц Фото:

Жительница Туринска (Свердловская область) Лариса Минова, которая месяц назад с сыном отправилась на заработки в Екатеринбург и пропала, вышла на связь. Женщина рассказала родственникам, что находится в больнице.

«Она связалась со своей родной сестрой, скорее всего, помнила только ее номер, звонила с чужого телефона. Сказала, что находится в больнице, но Жени рядом нет. В том, что она в розыске мама не знала», — цитирует «КП-Екатеринбург» родственницу.

Ранее URA.RU сообщало, что вместе с 56-летней Ларисой пропал ее сын Евгений. Поиски мужчины продолжаются до сих пор, говорится в группе поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».

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Жительница Туринска (Свердловская область) Лариса Минова, которая месяц назад с сыном отправилась на заработки в Екатеринбург и пропала, вышла на связь. Женщина рассказала родственникам, что находится в больнице. «Она связалась со своей родной сестрой, скорее всего, помнила только ее номер, звонила с чужого телефона. Сказала, что находится в больнице, но Жени рядом нет. В том, что она в розыске мама не знала», — цитирует «КП-Екатеринбург» родственницу. Ранее URA.RU сообщало, что вместе с 56-летней Ларисой пропал ее сын Евгений. Поиски мужчины продолжаются до сих пор, говорится в группе поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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