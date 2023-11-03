Женщина, пропавшая в Екатеринбурге на заработках, нашлась в больнице

03 ноября 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Ларису Минову искали месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Туринска (Свердловская область) Лариса Минова, которая месяц назад с сыном отправилась на заработки в Екатеринбург и пропала, вышла на связь. Женщина рассказала родственникам, что находится в больнице. «Она связалась со своей родной сестрой, скорее всего, помнила только ее номер, звонила с чужого телефона. Сказала, что находится в больнице, но Жени рядом нет. В том, что она в розыске мама не знала», — цитирует «КП-Екатеринбург» родственницу. Ранее URA.RU сообщало, что вместе с 56-летней Ларисой пропал ее сын Евгений. Поиски мужчины продолжаются до сих пор, говорится в группе поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».

Жительница Туринска (Свердловская область) Лариса Минова, которая месяц назад с сыном отправилась на заработки в Екатеринбург и пропала, вышла на связь. Женщина рассказала родственникам, что находится в больнице. «Она связалась со своей родной сестрой, скорее всего, помнила только ее номер, звонила с чужого телефона. Сказала, что находится в больнице, но Жени рядом нет. В том, что она в розыске мама не знала», — цитирует «КП-Екатеринбург» родственницу. Ранее URA.RU сообщало, что вместе с 56-летней Ларисой пропал ее сын Евгений. Поиски мужчины продолжаются до сих пор, говорится в группе поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».