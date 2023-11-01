01 ноября 2023

В Екатеринбурге разыскивают мать пропавшего мужчины с татуировкой на шее. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местонахождение матери и сына неизвестно с 1 октября Фото:

В Екатеринбурге с 1 октября не могут найти 56-летнюю Ларису Минову — мать 36-летнего Евгения Сергеевича с татуировкой на шее, который пропал в тот же день. Об этом URA.RU сообщил представитель поисково-спасательного отряда «Прорыв».

«Минова (Козлова) Лариса Владимировна, 56 лет. Пропала в Екатеринбурге 1 октября, в тот же день, что и ее сын Евгений. Приметы женщины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза, черные волосы. Особые приметы женщины: носит очки, тату черепа на предплечье и паук с паутиной», — рассказали корреспонденту агентства в поисковом отряде.

Любые сведения о ее местонахождении можно сообщить по телефону 112. Либо обратиться по номеру руководителя отряда Наталии 8 (900) 044-02-20.

Ранее в Екатеринбурге пропал 36-летний Евгений Минов. О его местонахождении неизвестно с 1 октября. Особой приметой мужчины является татуировка в виде надписи на шее.

Ориентировка на пропавшую женщину
Ориентировка на пропавшую женщину
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В Екатеринбурге с 1 октября не могут найти 56-летнюю Ларису Минову — мать 36-летнего Евгения Сергеевича с татуировкой на шее, который пропал в тот же день. Об этом URA.RU сообщил представитель поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Минова (Козлова) Лариса Владимировна, 56 лет. Пропала в Екатеринбурге 1 октября, в тот же день, что и ее сын Евгений. Приметы женщины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза, черные волосы. Особые приметы женщины: носит очки, тату черепа на предплечье и паук с паутиной», — рассказали корреспонденту агентства в поисковом отряде. Любые сведения о ее местонахождении можно сообщить по телефону 112. Либо обратиться по номеру руководителя отряда Наталии 8 (900) 044-02-20. Ранее в Екатеринбурге пропал 36-летний Евгений Минов. О его местонахождении неизвестно с 1 октября. Особой приметой мужчины является татуировка в виде надписи на шее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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