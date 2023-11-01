В Екатеринбурге с 1 октября не могут найти 56-летнюю Ларису Минову — мать 36-летнего Евгения Сергеевича с татуировкой на шее, который пропал в тот же день. Об этом URA.RU сообщил представитель поисково-спасательного отряда «Прорыв».
«Минова (Козлова) Лариса Владимировна, 56 лет. Пропала в Екатеринбурге 1 октября, в тот же день, что и ее сын Евгений. Приметы женщины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза, черные волосы. Особые приметы женщины: носит очки, тату черепа на предплечье и паук с паутиной», — рассказали корреспонденту агентства в поисковом отряде.
Любые сведения о ее местонахождении можно сообщить по телефону 112. Либо обратиться по номеру руководителя отряда Наталии 8 (900) 044-02-20.
Ранее в Екатеринбурге пропал 36-летний Евгений Минов. О его местонахождении неизвестно с 1 октября. Особой приметой мужчины является татуировка в виде надписи на шее.
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