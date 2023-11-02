02 ноября 2023

Тюменцев возмутила плата за информацию о поле ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр косметологии и пластической хирургии им Нудельмана. Екатеринбург, узи, беременность
Целью скрининга является выявление врожденных пороков развития плода, патологий и осложнений Фото:

Жителей Тюмени возмутила плата за информацию о поле ребенка, которую можно узнать во время скринингового обследования. Свои жалобы жители опубликовали в социальных сетях.

«Придя на скрининг в перинатальный центр на улице Даудельной, я была очень удивлена, что за информацию (снимок и пол ребенка) нужно платить. Вроде УЗИ,как и само ведение беременности, покрывает ОМС, а здесь фото — 700 рублей, пол — 700 рублей», — написала жительница Тюмени в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что целью скрининга является выявление врожденных пороков развития плода, патологий и осложнений. За определение пола ребенка поликлиники могут брать деньги, прейскурант тюменцам доступен на сайтах медучреждений. «В перечне протокола обследования определение пола плода и снимки не предусмотрены. Определение пола плода не является целью данной диагностической процедуры и не имеет медицинского значения, а продиктовано исключительно любопытством будущих родителей. Так как данное исследование не входит в протокол диагностической процедуры, оно может быть выполнено пациентке на платной основе при ее добровольном согласии», — добавили в департаменте.

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Жителей Тюмени возмутила плата за информацию о поле ребенка, которую можно узнать во время скринингового обследования. Свои жалобы жители опубликовали в социальных сетях. «Придя на скрининг в перинатальный центр на улице Даудельной, я была очень удивлена, что за информацию (снимок и пол ребенка) нужно платить. Вроде УЗИ,как и само ведение беременности, покрывает ОМС, а здесь фото — 700 рублей, пол — 700 рублей», — написала жительница Тюмени в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что целью скрининга является выявление врожденных пороков развития плода, патологий и осложнений. За определение пола ребенка поликлиники могут брать деньги, прейскурант тюменцам доступен на сайтах медучреждений. «В перечне протокола обследования определение пола плода и снимки не предусмотрены. Определение пола плода не является целью данной диагностической процедуры и не имеет медицинского значения, а продиктовано исключительно любопытством будущих родителей. Так как данное исследование не входит в протокол диагностической процедуры, оно может быть выполнено пациентке на платной основе при ее добровольном согласии», — добавили в департаменте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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