Курганцы возмутились, что детская поликлиника зарабатывает на вредной еде

03 ноября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

В депздраве обещали повлиять на наполнение торговых аппаратов, установленных в поликлинике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской детской поликлинике установлены аппараты со сладостями, а также кофе и сиропами. Некоторые посетители возмущены, что в больнице вместо пропаганды здорового питания и опасности детского ожирения, продают «вредные вкусняшки». На проблему обратила внимание председатель общественной организации «Диабетическое общество Курганской области» Наталья Воробьева. «На днях побывала в детской поликлинике на К.Мяготина, была неприятно удивлена: в фойе стоят автоматы с вредными „вкусняшками“ и стойка с кофе и сиропами. Это вместо плакатов о здоровом питании и профилактики ожирения? А детское ожирение это уже проблема, в том числе для нашего региона! […] Конечно, можно понять, что таким образом (размещением автоматом в учреждении) поликлиника зарабатывает средства, но стоит ли это здоровья наших детей?», — написала Воробьева на своей странице во «ВКонтакте». В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU пояснили, что аппараты устанавливаются в соответствии с законодательством, санитарной обработке торговые аппараты не препятствуют. «Абсолютно согласны с тем, что одна из миссий детской поликлиники — пропаганда здорового образа жизни, поэтому по вопросу наполнения аппаратов с арендаторами будет проведена беседа о допустимых продуктах. При отказе соблюдения допустимых норм, контракт будет расторгнут», — сообщили в ведомстве. В депздраве отметили, что основная причина ожирения — регулярный энергетический дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает потребность организма. Триггером для появления сахарного диабета 1 типа чаще становится инфекционный фактор. В этиологической классификации заболевания алиментарного фактора (нарушений питания) нет. «Культура питания и физической активности формируется в семье, основана на регулярности и пищевых привычках. Кофе — не является продуктом, рекомендованным в детском питании. Наличие автоматов с кофе в поликлинике обусловлено желанием повысить комфортность пребывания для родителей, сопровождающих детей на прием», — отметили в депздраве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской детской поликлинике установлены аппараты со сладостями, а также кофе и сиропами. Некоторые посетители возмущены, что в больнице вместо пропаганды здорового питания и опасности детского ожирения, продают «вредные вкусняшки». На проблему обратила внимание председатель общественной организации «Диабетическое общество Курганской области» Наталья Воробьева. «На днях побывала в детской поликлинике на К.Мяготина, была неприятно удивлена: в фойе стоят автоматы с вредными „вкусняшками“ и стойка с кофе и сиропами. Это вместо плакатов о здоровом питании и профилактики ожирения? А детское ожирение это уже проблема, в том числе для нашего региона! […] Конечно, можно понять, что таким образом (размещением автоматом в учреждении) поликлиника зарабатывает средства, но стоит ли это здоровья наших детей?», — написала Воробьева на своей странице во «ВКонтакте». В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU пояснили, что аппараты устанавливаются в соответствии с законодательством, санитарной обработке торговые аппараты не препятствуют. «Абсолютно согласны с тем, что одна из миссий детской поликлиники — пропаганда здорового образа жизни, поэтому по вопросу наполнения аппаратов с арендаторами будет проведена беседа о допустимых продуктах. При отказе соблюдения допустимых норм, контракт будет расторгнут», — сообщили в ведомстве. В депздраве отметили, что основная причина ожирения — регулярный энергетический дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает потребность организма. Триггером для появления сахарного диабета 1 типа чаще становится инфекционный фактор. В этиологической классификации заболевания алиментарного фактора (нарушений питания) нет. «Культура питания и физической активности формируется в семье, основана на регулярности и пищевых привычках. Кофе — не является продуктом, рекомендованным в детском питании. Наличие автоматов с кофе в поликлинике обусловлено желанием повысить комфортность пребывания для родителей, сопровождающих детей на прием», — отметили в депздраве.