Директор Коми-Пермяцкого театра получил премию «Гордость нации»

Руководитель Коми-Пермяцкого национального драмтеатра Анатолий Четин стал лауреатом Всероссийской премии «Гордость нации». Награду он получил в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков».
«Состоялась церемония вручения Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России „Гордость нации“. Лауреатом II степени в номинации „За вклад в сохранение и развитие родных языков“ стал директор Коми-Пермяцкого театра Анатолий Четин», — сообщает театр в социальной сети «ВКонтакте».
Театр находится в Кудымкаре. На его сцене регулярно ставятся спектакли на Коми-Пермяцком языке.
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