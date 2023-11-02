02 ноября 2023

Директор Коми-Пермяцкого театра получил премию «Гордость нации»

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Коми Пермяцкий округ. Кудымкар. Пермь, национальный драматический театр, драмтеатр кудымкар
Коми-Пермяцкий драмтеатр сохраняет традиции Фото:

Руководитель Коми-Пермяцкого национального драмтеатра Анатолий Четин стал лауреатом Всероссийской премии «Гордость нации». Награду он получил в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков».

«Состоялась церемония вручения Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России „Гордость нации“. Лауреатом II степени в номинации „За вклад в сохранение и развитие родных языков“ стал директор Коми-Пермяцкого театра Анатолий Четин», — сообщает театр в социальной сети «ВКонтакте».

Театр находится в Кудымкаре. На его сцене регулярно ставятся спектакли на Коми-Пермяцком языке.

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Руководитель Коми-Пермяцкого национального драмтеатра Анатолий Четин стал лауреатом Всероссийской премии «Гордость нации». Награду он получил в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков». «Состоялась церемония вручения Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России „Гордость нации“. Лауреатом II степени в номинации „За вклад в сохранение и развитие родных языков“ стал директор Коми-Пермяцкого театра Анатолий Четин», — сообщает театр в социальной сети «ВКонтакте». Театр находится в Кудымкаре. На его сцене регулярно ставятся спектакли на Коми-Пермяцком языке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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