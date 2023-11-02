02 ноября 2023

Глава «Новатэк» Михельсон прокомментировал санкции против проекта в ЯНАО

Глава «Новатэк» Михельсон: санкции США — это оценка нашей работы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, газ, новатэк, завод
Завод в ЯНАО попал под санкции США 2 ноября Фото:

Санкции США против проекта «Арктик СПГ — 2» в ЯНАО являются оценкой профессионализма «Новатэка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Новатэка» Леонида Михельсона. Свое заявление он сделал на Веронском евразийском экономическом форуме.

«В двух словах: то, что против нас ввели санкции, — это оценка нашего профессионализма», — приводят слова Михельсона корреспонденты ТАСС. Накануне Минфин США включил в санкционный список ООО «Арктик СПГ — 2», реализующее проект строительства завода по сжижению природного газа в ЯНАО.

О том, что компания «Арктик СПГ — 2» попала под санкции США стало известно 2 ноября. Проект реализуется в Новом Уренгое. Под санкции также попали компании из Свердловской, Челябинской областей и несколько российских банков.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Санкции США против проекта «Арктик СПГ — 2» в ЯНАО являются оценкой профессионализма «Новатэка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Новатэка» Леонида Михельсона. Свое заявление он сделал на Веронском евразийском экономическом форуме. «В двух словах: то, что против нас ввели санкции, — это оценка нашего профессионализма», — приводят слова Михельсона корреспонденты ТАСС. Накануне Минфин США включил в санкционный список ООО «Арктик СПГ — 2», реализующее проект строительства завода по сжижению природного газа в ЯНАО. О том, что компания «Арктик СПГ — 2» попала под санкции США стало известно 2 ноября. Проект реализуется в Новом Уренгое. Под санкции также попали компании из Свердловской, Челябинской областей и несколько российских банков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...