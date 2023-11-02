Глава «Новатэк» Михельсон прокомментировал санкции против проекта в ЯНАО

Санкции США против проекта «Арктик СПГ — 2» в ЯНАО являются оценкой профессионализма «Новатэка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Новатэка» Леонида Михельсона. Свое заявление он сделал на Веронском евразийском экономическом форуме.
«В двух словах: то, что против нас ввели санкции, — это оценка нашего профессионализма», — приводят слова Михельсона корреспонденты ТАСС. Накануне Минфин США включил в санкционный список ООО «Арктик СПГ — 2», реализующее проект строительства завода по сжижению природного газа в ЯНАО.
О том, что компания «Арктик СПГ — 2» попала под санкции США стало известно 2 ноября. Проект реализуется в Новом Уренгое. Под санкции также попали компании из Свердловской, Челябинской областей и несколько российских банков.
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