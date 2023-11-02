Глава «Новатэк» Михельсон прокомментировал санкции против проекта в ЯНАО

Глава «Новатэк» Михельсон: санкции США — это оценка нашей работы

03 ноября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Завод в ЯНАО попал под санкции США 2 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU Санкции США против проекта «Арктик СПГ — 2» в ЯНАО являются оценкой профессионализма «Новатэка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Новатэка» Леонида Михельсона. Свое заявление он сделал на Веронском евразийском экономическом форуме. «В двух словах: то, что против нас ввели санкции, — это оценка нашего профессионализма», — приводят слова Михельсона корреспонденты ТАСС. Накануне Минфин США включил в санкционный список ООО «Арктик СПГ — 2», реализующее проект строительства завода по сжижению природного газа в ЯНАО. О том, что компания «Арктик СПГ — 2» попала под санкции США стало известно 2 ноября. Проект реализуется в Новом Уренгое. Под санкции также попали компании из Свердловской, Челябинской областей и несколько российских банков.

Санкции США против проекта «Арктик СПГ — 2» в ЯНАО являются оценкой профессионализма «Новатэка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Новатэка» Леонида Михельсона. Свое заявление он сделал на Веронском евразийском экономическом форуме. «В двух словах: то, что против нас ввели санкции, — это оценка нашего профессионализма», — приводят слова Михельсона корреспонденты ТАСС. Накануне Минфин США включил в санкционный список ООО «Арктик СПГ — 2», реализующее проект строительства завода по сжижению природного газа в ЯНАО. О том, что компания «Арктик СПГ — 2» попала под санкции США стало известно 2 ноября. Проект реализуется в Новом Уренгое. Под санкции также попали компании из Свердловской, Челябинской областей и несколько российских банков.