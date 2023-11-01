США ввели санкции против газовой компании, осуществляющей мегапроект в ЯНАО

США ввели санкции против газовой компании из Нового Уренгоя «Арктик СПГ 2»

02 ноября 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

В санкционный список США попала компания «Арктик СПГ 2» из Нового Уренгоя Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В обновленный санкционный список США попала компания «Арктик СПГ 2» из Нового Уренгоя, которая является основным проектом ПАО «НОВАТЭК» по добыче природного газа и газового конденсата. Об этом стало известно из данных Управления по контролю за иностранными активами США. «Включить в санкционный список ООО „Арктик СПГ 2“, зарегистрированное в Новом Уренгое в микрорайоне Славянский», — следует из данных, опубликованных на сайте министерства финансов США. Под санкции попали компании из Свердловской, Челябинской областей и несколько российских банков. Ранее под санкции США попал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также санкции были введены против ямальских сенаторов.

В обновленный санкционный список США попала компания «Арктик СПГ 2» из Нового Уренгоя, которая является основным проектом ПАО «НОВАТЭК» по добыче природного газа и газового конденсата. Об этом стало известно из данных Управления по контролю за иностранными активами США. «Включить в санкционный список ООО „Арктик СПГ 2“, зарегистрированное в Новом Уренгое в микрорайоне Славянский», — следует из данных, опубликованных на сайте министерства финансов США. Под санкции попали компании из Свердловской, Челябинской областей и несколько российских банков. Ранее под санкции США попал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также санкции были введены против ямальских сенаторов.