США ввели санкции против газовой компании, осуществляющей мегапроект в ЯНАО

В обновленный санкционный список США попала компания «Арктик СПГ 2» из Нового Уренгоя, которая является основным проектом ПАО «НОВАТЭК» по добыче природного газа и газового конденсата. Об этом стало известно из данных Управления по контролю за иностранными активами США.
«Включить в санкционный список ООО „Арктик СПГ 2“, зарегистрированное в Новом Уренгое в микрорайоне Славянский», — следует из данных, опубликованных на сайте министерства финансов США. Под санкции попали компании из Свердловской, Челябинской областей и несколько российских банков.
Ранее под санкции США попал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также санкции были введены против ямальских сенаторов.
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