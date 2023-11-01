01 ноября 2023

США ввели санкции против газовой компании, осуществляющей мегапроект в ЯНАО

США ввели санкции против газовой компании из Нового Уренгоя «Арктик СПГ 2»
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, природный газ, вышка, труба, арктика, добыча газа
В санкционный список США попала компания «Арктик СПГ 2» из Нового Уренгоя Фото:
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В обновленный санкционный список США попала компания «Арктик СПГ 2» из Нового Уренгоя, которая является основным проектом ПАО «НОВАТЭК» по добыче природного газа и газового конденсата. Об этом стало известно из данных Управления по контролю за иностранными активами США.

«Включить в санкционный список ООО „Арктик СПГ 2“, зарегистрированное в Новом Уренгое в микрорайоне Славянский», — следует из данных, опубликованных на сайте министерства финансов США. Под санкции попали компании из Свердловской, Челябинской областей и несколько российских банков.

Ранее под санкции США попал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также санкции были введены против ямальских сенаторов.

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В обновленный санкционный список США попала компания «Арктик СПГ 2» из Нового Уренгоя, которая является основным проектом ПАО «НОВАТЭК» по добыче природного газа и газового конденсата. Об этом стало известно из данных Управления по контролю за иностранными активами США. «Включить в санкционный список ООО „Арктик СПГ 2“, зарегистрированное в Новом Уренгое в микрорайоне Славянский», — следует из данных, опубликованных на сайте министерства финансов США. Под санкции попали компании из Свердловской, Челябинской областей и несколько российских банков. Ранее под санкции США попал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также санкции были введены против ямальских сенаторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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