Алексей Текслер проинспектировал ремонт объектов здравоохранения Чебаркульского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатора Челябинской области Алексея Текслера не устроили темпы ремонтных работ в поселке Травники. В поселок он заехал в ходе поездки в Чебаркульский район 3 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора

«В Травниках капитальный ремонт врачебной амбулатории был временно приостановлен, хотя по графику должен был быть завершен в сентябре. Сроки сдачи сорвал подрядчик. Нарушения сроков грубые, это меня не устраивает», — подчеркнул глава региона. Текслер поставил задачу завершить капремонт к Новому году, а региональному минздраву — держать объект на особом контроле.

На другом объекте здравоохранения, который осмотрел губернатор, ситуация противоположная. Несмотря на то, что окончание ремонта врачебной амбулатории в поселке Тимирязевском запланировано до конца года, основные работы уже завершены, здание преобразилось. Здесь отремонтированы помещения детского стационара, детской поликлиники, заменены инженерные сети, проведен ремонт автоматической пожарной сигнализации.

За последние несколько лет в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чебаркульском районе было построено два ФАПа, отремонтировано 12 ФАПов и амбулаторий. Еще несколько объектов предстоит завершить в ближайшее время.

Также в Тимирязевском губернатор проверил, как идет строительство жилого дома для детей-сирот. Сдача объекта намечена на декабрь, и подрядчик заверил, что уложится в сроки. Благодаря этому очередь детей-сирот в районе будет сокращена на 95 процентов.

Состояние амбулатории в Травниках губернатора не устроило: объект должен был быть сдан еще в сентябре Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Тимирязевском ремонт поликлиники уже завершен Фото: пресс-служба правительства Челябинской области