В Москве за мошенничество задержан куединский блогер-миллионер Шабудтинов

03 ноября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Полиция задержала блогера на съемных апартаментах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогер из Куеды (Пермский край) Аяз Шабудтинов задержан в Москве. Как сообщают СМИ, блогера задержали за мошенничество при продаже курсов. «За мошенничество при продаже образовательных курсов задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов», — сообщает телеканал 360 в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службу МВД РФ направлен запрос. Сообщается, что блогер был задержан после прилета из-за границы в Москву. Шабутдинов направился после прилета не домой, а на съемные апартаменты, где его и поймали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и ФСБ по Москве. Аяз Шабутдинов — российский блогер, коуч и создатель холдинга Like. Построил бизнес на продаже курсов, в которых уверяет, что сможет помочь клиентам заработать миллионы. Сам Шабутдинов называет себя блогером из Куеды, так как вырос в этом поселке. Ранее на блогера подал иск в суд житель Свердловской области. Он требует от Шабутдинова 1,5 млн рублей, которые дважды вложил в инвестпроект блогера и прогорел.

Блогер из Куеды (Пермский край) Аяз Шабудтинов задержан в Москве. Как сообщают СМИ, блогера задержали за мошенничество при продаже курсов. «За мошенничество при продаже образовательных курсов задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов», — сообщает телеканал 360 в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службу МВД РФ направлен запрос. Сообщается, что блогер был задержан после прилета из-за границы в Москву. Шабутдинов направился после прилета не домой, а на съемные апартаменты, где его и поймали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и ФСБ по Москве. Аяз Шабутдинов — российский блогер, коуч и создатель холдинга Like. Построил бизнес на продаже курсов, в которых уверяет, что сможет помочь клиентам заработать миллионы. Сам Шабутдинов называет себя блогером из Куеды, так как вырос в этом поселке. Ранее на блогера подал иск в суд житель Свердловской области. Он требует от Шабутдинова 1,5 млн рублей, которые дважды вложил в инвестпроект блогера и прогорел.