В Москве за мошенничество задержан куединский блогер-миллионер Шабудтинов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, полиция, спецсредства, наручники, резиновая дубинка
Полиция задержала блогера на съемных апартаментах Фото:

Блогер из Куеды (Пермский край) Аяз Шабудтинов задержан в Москве. Как сообщают СМИ, блогера задержали за мошенничество при продаже курсов.

«За мошенничество при продаже образовательных курсов задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов», — сообщает телеканал 360 в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службу МВД РФ направлен запрос.

Сообщается, что блогер был задержан после прилета из-за границы в Москву. Шабутдинов направился после прилета не домой, а на съемные апартаменты, где его и поймали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и ФСБ по Москве.

Аяз Шабутдинов — российский блогер, коуч и создатель холдинга Like. Построил бизнес на продаже курсов, в которых уверяет, что сможет помочь клиентам заработать миллионы. Сам Шабутдинов называет себя блогером из Куеды, так как вырос в этом поселке. Ранее на блогера подал иск в суд житель Свердловской области. Он требует от Шабутдинова 1,5 млн рублей, которые дважды вложил в инвестпроект блогера и прогорел.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер из Куеды (Пермский край) Аяз Шабудтинов задержан в Москве. Как сообщают СМИ, блогера задержали за мошенничество при продаже курсов. «За мошенничество при продаже образовательных курсов задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов», — сообщает телеканал 360 в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службу МВД РФ направлен запрос. Сообщается, что блогер был задержан после прилета из-за границы в Москву. Шабутдинов направился после прилета не домой, а на съемные апартаменты, где его и поймали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и ФСБ по Москве. Аяз Шабутдинов — российский блогер, коуч и создатель холдинга Like. Построил бизнес на продаже курсов, в которых уверяет, что сможет помочь клиентам заработать миллионы. Сам Шабутдинов называет себя блогером из Куеды, так как вырос в этом поселке. Ранее на блогера подал иск в суд житель Свердловской области. Он требует от Шабутдинова 1,5 млн рублей, которые дважды вложил в инвестпроект блогера и прогорел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...