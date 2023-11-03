Кремль соберет топ-единороссов для обсуждения президентской кампании

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ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, единая россия, едро, съезд
В конце декабря единороссы получат установки по выборам президента Фото:

«Единая Россия» готовит масштабный съезд для руководителей региональных и городских отделений партии по инициативе администрации президента. Тема — обсуждение президентской кампании. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к партии.

«Встреча запланирована на конец декабря. Будут получены первые установки по выборам президента. Предполагается, что цифра будет не менее 75%», — сообщают собеседники агентства.

Оперативно связаться с пресс-службой «Единой России» не удалось. Агентство направило запрос в партию.

До съезда АП соберет на разговор всех российских идеологов из числа вице-губернаторов, замов губернаторов и глав региональных администраций. Будет проведено трехдневное совещание по президентским выборам марта 2024 года в мастерской управления «Сенеж» под Москвой.

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«Единая Россия» готовит масштабный съезд для руководителей региональных и городских отделений партии по инициативе администрации президента. Тема — обсуждение президентской кампании. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к партии. «Встреча запланирована на конец декабря. Будут получены первые установки по выборам президента. Предполагается, что цифра будет не менее 75%», — сообщают собеседники агентства. Оперативно связаться с пресс-службой «Единой России» не удалось. Агентство направило запрос в партию. До съезда АП соберет на разговор всех российских идеологов из числа вице-губернаторов, замов губернаторов и глав региональных администраций. Будет проведено трехдневное совещание по президентским выборам марта 2024 года в мастерской управления «Сенеж» под Москвой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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