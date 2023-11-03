Кремль соберет топ-единороссов для обсуждения президентской кампании

03 ноября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

В конце декабря единороссы получат установки по выборам президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Единая Россия» готовит масштабный съезд для руководителей региональных и городских отделений партии по инициативе администрации президента. Тема — обсуждение президентской кампании. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к партии. «Встреча запланирована на конец декабря. Будут получены первые установки по выборам президента. Предполагается, что цифра будет не менее 75%», — сообщают собеседники агентства. Оперативно связаться с пресс-службой «Единой России» не удалось. Агентство направило запрос в партию. До съезда АП соберет на разговор всех российских идеологов из числа вице-губернаторов, замов губернаторов и глав региональных администраций. Будет проведено трехдневное совещание по президентским выборам марта 2024 года в мастерской управления «Сенеж» под Москвой.

«Единая Россия» готовит масштабный съезд для руководителей региональных и городских отделений партии по инициативе администрации президента. Тема — обсуждение президентской кампании. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к партии. «Встреча запланирована на конец декабря. Будут получены первые установки по выборам президента. Предполагается, что цифра будет не менее 75%», — сообщают собеседники агентства. Оперативно связаться с пресс-службой «Единой России» не удалось. Агентство направило запрос в партию. До съезда АП соберет на разговор всех российских идеологов из числа вице-губернаторов, замов губернаторов и глав региональных администраций. Будет проведено трехдневное совещание по президентским выборам марта 2024 года в мастерской управления «Сенеж» под Москвой.