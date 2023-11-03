Кремль соберет топ-единороссов для обсуждения президентской кампании

«Единая Россия» готовит масштабный съезд для руководителей региональных и городских отделений партии по инициативе администрации президента. Тема — обсуждение президентской кампании. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к партии.
«Встреча запланирована на конец декабря. Будут получены первые установки по выборам президента. Предполагается, что цифра будет не менее 75%», — сообщают собеседники агентства.
Оперативно связаться с пресс-службой «Единой России» не удалось. Агентство направило запрос в партию.
До съезда АП соберет на разговор всех российских идеологов из числа вице-губернаторов, замов губернаторов и глав региональных администраций. Будет проведено трехдневное совещание по президентским выборам марта 2024 года в мастерской управления «Сенеж» под Москвой.
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