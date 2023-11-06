Курганская больница закупила новогодние украшения у компании из Ленобласти

07 ноября 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Областная больница заключила контракт на поставку новогодних фигур с компанией из Ленинградской области (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У корпусов курганской областной больницы к Новому году будут установлены фигуры Деда Мороза в синей шубе, золотые шары, а также афиша пожеланий, которые поставит в регион компания из Ленинградской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки — поставка новогодних фигур. <…> Заказчик — ГБУ „Курганская областная больница №2“. Поставщик: ООО „Завод консолей“», — указано на сайте госзакупок. Итоговая цена контракта по закупке составила 1,8 млн рублей. Согласно документам опубликованным на сайте, исполнитель обязан поставить фигуры Деда Мороза, золотой шар и афишу пожеланий в Курган к больнице по улице Карбышева, 27 и улице Советской, 161. Еще поставка по проекту контракта должна состояться в рабочий поселок Варгаши Варгашинского района ко зданию по улице Комсомольской, 44, а также в Белозерский район, село Белозерское, улица Советская, 36а. При этом в таблице объектов закупки на сайте госзакупок поясняется, что золотых шаров закуплено 185 664 штуки по цене за единицу товара — четыре рубля. Итоговая сумма за шары составила 742 656 рублей. Афиш пожеланий закуплено 390 163 штуки по одному рублю за штуку. 390 163 рублей составила сумма за афиши. Фигура Деда Мороза в синей шубе тоже закуплена по одному рублю за штуку. Всего штук, по данным сайта — 726 510. Итоговая сумма за такую фигуру соответственно 726 510 рублей. Ранее URA.RU писало, что новогодние фигуры будут украшать курганские больницы. Фигуры Деда Мороза, золотого шара и афиши пожеланий будут дополнены светящимися элементами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У корпусов курганской областной больницы к Новому году будут установлены фигуры Деда Мороза в синей шубе, золотые шары, а также афиша пожеланий, которые поставит в регион компания из Ленинградской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки — поставка новогодних фигур. <…> Заказчик — ГБУ „Курганская областная больница №2“. Поставщик: ООО „Завод консолей“», — указано на сайте госзакупок. Итоговая цена контракта по закупке составила 1,8 млн рублей. Согласно документам опубликованным на сайте, исполнитель обязан поставить фигуры Деда Мороза, золотой шар и афишу пожеланий в Курган к больнице по улице Карбышева, 27 и улице Советской, 161. Еще поставка по проекту контракта должна состояться в рабочий поселок Варгаши Варгашинского района ко зданию по улице Комсомольской, 44, а также в Белозерский район, село Белозерское, улица Советская, 36а. При этом в таблице объектов закупки на сайте госзакупок поясняется, что золотых шаров закуплено 185 664 штуки по цене за единицу товара — четыре рубля. Итоговая сумма за шары составила 742 656 рублей. Афиш пожеланий закуплено 390 163 штуки по одному рублю за штуку. 390 163 рублей составила сумма за афиши. Фигура Деда Мороза в синей шубе тоже закуплена по одному рублю за штуку. Всего штук, по данным сайта — 726 510. Итоговая сумма за такую фигуру соответственно 726 510 рублей. Ранее URA.RU писало, что новогодние фигуры будут украшать курганские больницы. Фигуры Деда Мороза, золотого шара и афиши пожеланий будут дополнены светящимися элементами.