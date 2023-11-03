ВСУ потеряли почти 2,5 тысячи человек на двух направлениях

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Вооруженные силы Украины. stock, миномет, всу, stock
ВСУ потеряли более 1350 человек на донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС России отразили атаки ВСУ на донецком и южно-донецком направлении. Украинская армия потеряла тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ.

На донецком направлении отражены шесть украинских атак, потери ВСУ — более 1340 человек, семь танков. На южно-донецком — отражены четыре атаки, потери ВСУ — свыше 1110 человек, семь танков», — сообщили в оборонном ведомстве.

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ВС России отразили атаки ВСУ на донецком и южно-донецком направлении. Украинская армия потеряла тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ. На донецком направлении отражены шесть украинских атак, потери ВСУ — более 1340 человек, семь танков. На южно-донецком — отражены четыре атаки, потери ВСУ — свыше 1110 человек, семь танков», — сообщили в оборонном ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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