ВСУ потеряли почти 2,5 тысячи человек на двух направлениях

ВСУ потеряли более 1350 человек на донецком направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС России отразили атаки ВСУ на донецком и южно-донецком направлении. Украинская армия потеряла тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ.
На донецком направлении отражены шесть украинских атак, потери ВСУ — более 1340 человек, семь танков. На южно-донецком — отражены четыре атаки, потери ВСУ — свыше 1110 человек, семь танков», — сообщили в оборонном ведомстве.
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