ВСУ потеряли почти 2,5 тысячи человек на двух направлениях

03 ноября 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли более 1350 человек на донецком направлении Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС России отразили атаки ВСУ на донецком и южно-донецком направлении. Украинская армия потеряла тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ. На донецком направлении отражены шесть украинских атак, потери ВСУ — более 1340 человек, семь танков. На южно-донецком — отражены четыре атаки, потери ВСУ — свыше 1110 человек, семь танков», — сообщили в оборонном ведомстве.

ВС России отразили атаки ВСУ на донецком и южно-донецком направлении. Украинская армия потеряла тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ. На донецком направлении отражены шесть украинских атак, потери ВСУ — более 1340 человек, семь танков. На южно-донецком — отражены четыре атаки, потери ВСУ — свыше 1110 человек, семь танков», — сообщили в оборонном ведомстве.