В Екатеринбурге девочка застряла в постамате

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по экономической политике. Курган , ключи, ячейки для телефонов, ящик для хранения
Девочка просидела в ячейке 15 минут Фото:

В одном из отделений Сбербанка на Уралмаше в Екатеринбурге девочка случайно закрылась в отсеке постамата. Там она просидела 15 минут, все это время она плакала.

«Девочка залезла в шкаф и сильно кричала там. Собственными силами банковские работники открыть ячейку не могли», — рассказал очевидец порталу Е1. Выбраться ей помогли только через 15 минут.

Обновлено в 18:00, добавлен комментарий пресс-службы Сбербанка.

«Клиентка вместе с маленьким ребенком зашла в офис Сбербанка, чтобы забрать посылку из постамата. Когда женщина стала заниматься распаковкой посылки, то оставила дверцу ячейки открытой. Ребенок в этот момент спрятался в ячейке постамата», — рассказали в банке. Сотрудники оперативно вызвали группу быстрого реагирования и параллельно дозванивались в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку. Спасательная операция заняла несколько минут.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одном из отделений Сбербанка на Уралмаше в Екатеринбурге девочка случайно закрылась в отсеке постамата. Там она просидела 15 минут, все это время она плакала. «Девочка залезла в шкаф и сильно кричала там. Собственными силами банковские работники открыть ячейку не могли», — рассказал очевидец порталу Е1. Выбраться ей помогли только через 15 минут. Обновлено в 18:00, добавлен комментарий пресс-службы Сбербанка. «Клиентка вместе с маленьким ребенком зашла в офис Сбербанка, чтобы забрать посылку из постамата. Когда женщина стала заниматься распаковкой посылки, то оставила дверцу ячейки открытой. Ребенок в этот момент спрятался в ячейке постамата», — рассказали в банке. Сотрудники оперативно вызвали группу быстрого реагирования и параллельно дозванивались в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку. Спасательная операция заняла несколько минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...