В Екатеринбурге девочка застряла в постамате

03 ноября 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Девочка просидела в ячейке 15 минут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одном из отделений Сбербанка на Уралмаше в Екатеринбурге девочка случайно закрылась в отсеке постамата. Там она просидела 15 минут, все это время она плакала. «Девочка залезла в шкаф и сильно кричала там. Собственными силами банковские работники открыть ячейку не могли», — рассказал очевидец порталу Е1. Выбраться ей помогли только через 15 минут. Обновлено в 18:00, добавлен комментарий пресс-службы Сбербанка. «Клиентка вместе с маленьким ребенком зашла в офис Сбербанка, чтобы забрать посылку из постамата. Когда женщина стала заниматься распаковкой посылки, то оставила дверцу ячейки открытой. Ребенок в этот момент спрятался в ячейке постамата», — рассказали в банке. Сотрудники оперативно вызвали группу быстрого реагирования и параллельно дозванивались в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку. Спасательная операция заняла несколько минут.

В одном из отделений Сбербанка на Уралмаше в Екатеринбурге девочка случайно закрылась в отсеке постамата. Там она просидела 15 минут, все это время она плакала. «Девочка залезла в шкаф и сильно кричала там. Собственными силами банковские работники открыть ячейку не могли», — рассказал очевидец порталу Е1. Выбраться ей помогли только через 15 минут. Обновлено в 18:00, добавлен комментарий пресс-службы Сбербанка. «Клиентка вместе с маленьким ребенком зашла в офис Сбербанка, чтобы забрать посылку из постамата. Когда женщина стала заниматься распаковкой посылки, то оставила дверцу ячейки открытой. Ребенок в этот момент спрятался в ячейке постамата», — рассказали в банке. Сотрудники оперативно вызвали группу быстрого реагирования и параллельно дозванивались в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку. Спасательная операция заняла несколько минут.