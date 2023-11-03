СК: ущерб от протестов в Махачкале составил сотни миллионов рублей

Ущерб аэропорту Махачкалы оценивается в сотни миллионов
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Ущерб от массовых беспорядков в Махачкале составил сотни миллионов рублей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
«По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе СК. Точную сумму ущерба определит экспертиза. Также установлены личности более 20 активных участников протестов. Им грозит до восьми лет колонии, организатором — до 15 лет. СК изучает данные с камер наблюдения, показания свидетелей.
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