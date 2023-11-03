СК: ущерб от протестов в Махачкале составил сотни миллионов рублей

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Самолеты. Москва, аэропорт, самолет
Ущерб аэропорту Махачкалы оценивается в сотни миллионов Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Ущерб от массовых беспорядков в Махачкале составил сотни миллионов рублей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе СК. Точную сумму ущерба определит экспертиза. Также установлены личности более 20 активных участников протестов. Им грозит до восьми лет колонии, организатором — до 15 лет. СК изучает данные с камер наблюдения, показания свидетелей.

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Ущерб от массовых беспорядков в Махачкале составил сотни миллионов рублей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. «По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе СК. Точную сумму ущерба определит экспертиза. Также установлены личности более 20 активных участников протестов. Им грозит до восьми лет колонии, организатором — до 15 лет. СК изучает данные с камер наблюдения, показания свидетелей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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