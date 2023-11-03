СК: ущерб от протестов в Махачкале составил сотни миллионов рублей

03 ноября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Ущерб аэропорту Махачкалы оценивается в сотни миллионов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Ущерб от массовых беспорядков в Махачкале составил сотни миллионов рублей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. «По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе СК. Точную сумму ущерба определит экспертиза. Также установлены личности более 20 активных участников протестов. Им грозит до восьми лет колонии, организатором — до 15 лет. СК изучает данные с камер наблюдения, показания свидетелей.

Ущерб от массовых беспорядков в Махачкале составил сотни миллионов рублей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. «По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе СК. Точную сумму ущерба определит экспертиза. Также установлены личности более 20 активных участников протестов. Им грозит до восьми лет колонии, организатором — до 15 лет. СК изучает данные с камер наблюдения, показания свидетелей.