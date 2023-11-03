Врачи раскрыли состояние свердловчан, попавших в смертельную аварию

Врачи раскрыли состояние свердловчан, попавших в смертельную аварию под Ивделем
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, больница, реанимация
В больнице находятся восемь человек, пострадавших в аварии на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск Фото:

В аварии на 10 километре трассы Ивдель — Ханты-Мансийск (Свердловская область) пострадали 10 человек. Девять выжило, восемь из них госпитализировали, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Свердловской области.

«Одна женщина погибла на месте до прибытия скорой помощи. Среди девяти выживших пассажиров пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет, все получили гематомы, ушибы и травмы разной степени тяжести. Одна женщина от госпитализации отказалась. Два пассажира, мужчина и женщина, госпитализированы в реанимационное отделение Ивдельской ЦРБ», — рассказали в минздраве.

Авария произошла днем 3 ноября на 10 километре трассы Ивдель — Ханты-Мансийск. Там столкнулись автомобили Lada Largus и Honda Fit. Пассажирка отечественного автомобиля погибла на месте происшествия.

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В аварии на 10 километре трассы Ивдель — Ханты-Мансийск (Свердловская область) пострадали 10 человек. Девять выжило, восемь из них госпитализировали, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Свердловской области. «Одна женщина погибла на месте до прибытия скорой помощи. Среди девяти выживших пассажиров пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет, все получили гематомы, ушибы и травмы разной степени тяжести. Одна женщина от госпитализации отказалась. Два пассажира, мужчина и женщина, госпитализированы в реанимационное отделение Ивдельской ЦРБ», — рассказали в минздраве. Авария произошла днем 3 ноября на 10 километре трассы Ивдель — Ханты-Мансийск. Там столкнулись автомобили Lada Largus и Honda Fit. Пассажирка отечественного автомобиля погибла на месте происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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