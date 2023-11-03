Путин сравнил нашествие Орды с нашествием Запада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Золотая Орда не хотела уничтожить культуру России, сказал Владимир Путин Фото:

Золотая Орда, в отличие от Запада, никогда не претендовала на российскую культуру, язык и традиции. Это главное отличие нашествия Орды от нашествия «западных завоевателей», сказал президент РФ Владимир Путин.

«Александр Невский ездил в Орду, кланялся ордынским ханам. В том числе, для того, чтобы противостоять нашествию запада. Ордынцы вели себя нагло, жестоко. Но они не затрагивали нашего языка, культуру, традиций. На что претендовали западные завоеватели. Если разрушаются культура и традиции народа, то народ начинает растворяться как этнос. Как снег поздней весной», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24», который транслировал встречу президента с Общественной палатой.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Золотая Орда, в отличие от Запада, никогда не претендовала на российскую культуру, язык и традиции. Это главное отличие нашествия Орды от нашествия «западных завоевателей», сказал президент РФ Владимир Путин. «Александр Невский ездил в Орду, кланялся ордынским ханам. В том числе, для того, чтобы противостоять нашествию запада. Ордынцы вели себя нагло, жестоко. Но они не затрагивали нашего языка, культуру, традиций. На что претендовали западные завоеватели. Если разрушаются культура и традиции народа, то народ начинает растворяться как этнос. Как снег поздней весной», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24», который транслировал встречу президента с Общественной палатой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...