Путин сравнил нашествие Орды с нашествием Запада

03 ноября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Золотая Орда не хотела уничтожить культуру России, сказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Золотая Орда, в отличие от Запада, никогда не претендовала на российскую культуру, язык и традиции. Это главное отличие нашествия Орды от нашествия «западных завоевателей», сказал президент РФ Владимир Путин. «Александр Невский ездил в Орду, кланялся ордынским ханам. В том числе, для того, чтобы противостоять нашествию запада. Ордынцы вели себя нагло, жестоко. Но они не затрагивали нашего языка, культуру, традиций. На что претендовали западные завоеватели. Если разрушаются культура и традиции народа, то народ начинает растворяться как этнос. Как снег поздней весной», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24», который транслировал встречу президента с Общественной палатой.

Золотая Орда, в отличие от Запада, никогда не претендовала на российскую культуру, язык и традиции. Это главное отличие нашествия Орды от нашествия «западных завоевателей», сказал президент РФ Владимир Путин. «Александр Невский ездил в Орду, кланялся ордынским ханам. В том числе, для того, чтобы противостоять нашествию запада. Ордынцы вели себя нагло, жестоко. Но они не затрагивали нашего языка, культуру, традиций. На что претендовали западные завоеватели. Если разрушаются культура и традиции народа, то народ начинает растворяться как этнос. Как снег поздней весной», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24», который транслировал встречу президента с Общественной палатой.