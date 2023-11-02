02 ноября 2023

Жители ЯНАО указали на нехватку парковочных мест

Жители Нового Уренгоя просят власть сделать парковку во дворе со школой
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежная погода в Екатеринбурге, снег, парковка на обочине
В Новом Уренгое негде парковать автомобили во дворах Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) не хватает парковочных мест во дворах. Жители города пишут в социальных сетях о том, что возле дома, рядом с которым расположена школа, постоянные пробки.

«В виду строительства нового жилого квартала между домом Губкина 11 и „Газпром Инвест“ перегорожена огромная часть территории забором. Основной поток транспорта везет детей в школу по дороге вдоль дома, можно пропустить машины только в одну сторону, так как на ней постоянно запаркованы машины вдоль всей длины дома из-за отсутствия парковочных мест. Возникают серьезные пробки», — написал Alexey S в telegram-канале «Воронов Chat».

Жители дома переживают за безопасность детей, отметив, что водители не соблюдают скоростной режим в спальном районе. «У нас сейчас через двор едут очень много машин, да так, что жильцам не заехать и не выехать, причем скорость у проезжающих очень высокая, детей уже сбивали!», — поделилась Та is. «Большой поток машин утром, в обеденное время и вечером несется с приличной скоростью через двор. Дети идут в школу, а у нас здесь автомагистраль какая-то. Никто не соблюдает ПДД в жилой зоне, даже скорость не снижает», — подтвердила Анна Анна.

Представители депстроя Нового Уренгоя сообщили, что количество парковочных мест увеличится по окончанию строительства нового жилого комплекса. «Проезд к школе расположен в жилой зоне. Движение транспорта со скоростью выше 20 км/ч запрещено. Выезд из Вашего двора на проспект Губкина организован со стороны ТЦ „Космос“, выезд на Железнодорожную улицу возможен через дом 7А на пр. Губкина, ТЦ „Вертолет“», — говорится в сообщении.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) не хватает парковочных мест во дворах. Жители города пишут в социальных сетях о том, что возле дома, рядом с которым расположена школа, постоянные пробки. «В виду строительства нового жилого квартала между домом Губкина 11 и „Газпром Инвест“ перегорожена огромная часть территории забором. Основной поток транспорта везет детей в школу по дороге вдоль дома, можно пропустить машины только в одну сторону, так как на ней постоянно запаркованы машины вдоль всей длины дома из-за отсутствия парковочных мест. Возникают серьезные пробки», — написал Alexey S в telegram-канале «Воронов Chat». Жители дома переживают за безопасность детей, отметив, что водители не соблюдают скоростной режим в спальном районе. «У нас сейчас через двор едут очень много машин, да так, что жильцам не заехать и не выехать, причем скорость у проезжающих очень высокая, детей уже сбивали!», — поделилась Та is. «Большой поток машин утром, в обеденное время и вечером несется с приличной скоростью через двор. Дети идут в школу, а у нас здесь автомагистраль какая-то. Никто не соблюдает ПДД в жилой зоне, даже скорость не снижает», — подтвердила Анна Анна. Представители депстроя Нового Уренгоя сообщили, что количество парковочных мест увеличится по окончанию строительства нового жилого комплекса. «Проезд к школе расположен в жилой зоне. Движение транспорта со скоростью выше 20 км/ч запрещено. Выезд из Вашего двора на проспект Губкина организован со стороны ТЦ „Космос“, выезд на Железнодорожную улицу возможен через дом 7А на пр. Губкина, ТЦ „Вертолет“», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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