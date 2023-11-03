В еврейской общине Кургана похвалили местных мусульман

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Курганские евреи считают местных мусульман сильной общиной Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Курганские евреи заявили, что на фоне войны Палестины и Израиля не испытывают никаких конфликтов с местными мусульманами. Отсутствие проблем с приверженцами ислама они связывают с тем, что у местной общины сильная вера. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община города Кургана» Дмитрий Земченко.

«Община наших курганских мусульман очень сильная. Поэтому нет речи ни о каких конфликтах. Потому что мусульмане, которые сильны в своей вере, не призывают к войне и беспорядкам. Я в Кургане с подобным никогда не сталкивался», — сказал Земченко.

Ранее URA.RU писало, что еврейская община Кургана помогает жителям Израиля усердным соблюдением заповедей. По словам ее руководителя, это важнее, чем материальной помощи. Также сообщалось, что курганские мусульмане молятся за скорейшее окончание войны между палестинцами и евреями.

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Курганские евреи заявили, что на фоне войны Палестины и Израиля не испытывают никаких конфликтов с местными мусульманами. Отсутствие проблем с приверженцами ислама они связывают с тем, что у местной общины сильная вера. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община города Кургана» Дмитрий Земченко. «Община наших курганских мусульман очень сильная. Поэтому нет речи ни о каких конфликтах. Потому что мусульмане, которые сильны в своей вере, не призывают к войне и беспорядкам. Я в Кургане с подобным никогда не сталкивался», — сказал Земченко. Ранее URA.RU писало, что еврейская община Кургана помогает жителям Израиля усердным соблюдением заповедей. По словам ее руководителя, это важнее, чем материальной помощи. Также сообщалось, что курганские мусульмане молятся за скорейшее окончание войны между палестинцами и евреями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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