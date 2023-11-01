01 ноября 2023

В еврейской общине Кургана рассказали, как помогают жителям Израиля

Глава еврейской общины Кургана Земченко: помогаем Израилю соблюдением заповедей
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония памяти жертв Холокоста в Синагоге. Екатеринбург, еврей, израиль, синагога, звезда давида
В еврейской общине Кургана рассказали, как помогают Израилю Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Курганские евреи помогают жителям Израиля усердным соблюдением заповедей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община города Кургана» Дмитрий Земченко.

«Ответ для еврея такой: чем сильнее мы выполняем заповеди, тем мы больше помогаем. Ни о какой финансово-материальной помощи пока речи не идет. Особенно с нынешним курсом доллара. Наша поддержка имеет больше религиозный аспект», — сказал Земченко в разговоре с корреспондентом URA.RU. Также по его словам, из Израиля к еврейской общине Кургана никто не обращался за помощью.

Ранее URA.RU писало, что курганские мусульмане молятся за палестинцев. По словам имама Соборной мечети Зиедали Мизробова, прихожане также читают молитвы за скорейшее окончание войны между Израилем и Палестиной. Подробнее о вооруженном конфликте — в сюжете URA.RU.

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Курганские евреи помогают жителям Израиля усердным соблюдением заповедей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община города Кургана» Дмитрий Земченко. «Ответ для еврея такой: чем сильнее мы выполняем заповеди, тем мы больше помогаем. Ни о какой финансово-материальной помощи пока речи не идет. Особенно с нынешним курсом доллара. Наша поддержка имеет больше религиозный аспект», — сказал Земченко в разговоре с корреспондентом URA.RU. Также по его словам, из Израиля к еврейской общине Кургана никто не обращался за помощью. Ранее URA.RU писало, что курганские мусульмане молятся за палестинцев. По словам имама Соборной мечети Зиедали Мизробова, прихожане также читают молитвы за скорейшее окончание войны между Израилем и Палестиной. Подробнее о вооруженном конфликте — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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