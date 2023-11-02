02 ноября 2023

Под Тюменью в ДТП погибла женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура. Тюмень, фура, грузовик, грузовой автомобиль, фура на трассе, грузовые перевозки
Авария произошла при участии легковушки и большегруза Фото:

На трассе Тюмень-Омск в результате столкновения легкового автомобиля с большегрузом погибла женщина. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области.

«Трагедия на 26-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Здесь столкнулись автомобили «Шевроле» и грузовик «Шахман», от удара «Шевроле» отбросило на «КамАЗ дорожной службы, занимающийся чисткой ограждения. 54-летняя пассажирка «Шевроле» погибла», — передает ГИБДД.

Водитель «Шевроле» доставлен в больницу. Водители грузовиков не пострадали. Движение по трассе в сторону Ялуторовска частично перекрыто. Автомобили вынуждены двигаться по одной полосе.

Пассажирка «Шевроле» погибла на месте ДТП
Пассажирка «Шевроле» погибла на месте ДТП
Фото:

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На трассе Тюмень-Омск в результате столкновения легкового автомобиля с большегрузом погибла женщина. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области. «Трагедия на 26-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Здесь столкнулись автомобили «Шевроле» и грузовик «Шахман», от удара «Шевроле» отбросило на «КамАЗ дорожной службы, занимающийся чисткой ограждения. 54-летняя пассажирка «Шевроле» погибла», — передает ГИБДД. Водитель «Шевроле» доставлен в больницу. Водители грузовиков не пострадали. Движение по трассе в сторону Ялуторовска частично перекрыто. Автомобили вынуждены двигаться по одной полосе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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