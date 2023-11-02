Авария произошла при участии легковушки и большегруза
На трассе Тюмень-Омск в результате столкновения легкового автомобиля с большегрузом погибла женщина. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области.
«Трагедия на 26-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Здесь столкнулись автомобили «Шевроле» и грузовик «Шахман», от удара «Шевроле» отбросило на «КамАЗ дорожной службы, занимающийся чисткой ограждения. 54-летняя пассажирка «Шевроле» погибла», — передает ГИБДД.
Водитель «Шевроле» доставлен в больницу. Водители грузовиков не пострадали. Движение по трассе в сторону Ялуторовска частично перекрыто. Автомобили вынуждены двигаться по одной полосе.
Пассажирка «Шевроле» погибла на месте ДТП
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