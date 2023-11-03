Екатеринбуржцев призвали жаловаться на снежные члены квартальным

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Виды Екатеринбурга, снеговик, снег, зима, городской пруд, город екатеринбург, снежная скульптура
В разных районах города стали появляться снежные члены, и некоторых горожан это возмутило (фото из архива) Фото:

Жители Екатеринбурга, которые считают оскорбительным слепленные из снега мужские половые органы на улицах, могут пожаловаться квартальным. Об этом на фоне новостей о том, что в разных районах города появляются провокационные скульптуры, URA.RU заявил вице-мэр Алексей Бубнов.

«Если кто-то из горожан посчитает это оскорблением для себя — он может обратиться к квартальному и объект будет устранен. Если кто-то из моих работников заметит подобную снежную фигуру, то он предпримет действия по ее устранению с улицы», — рассказал Бубнов.

В Екатеринбурге 31 октября напротив здания УрФУ на Ленина, 51 появился слепленный из снега большой член. Вскоре его снесли, а по соцсетям начали распространять фотографии «членовиков» — так горожане обозвали изваяния — появившихся в других районах города. Кто-то даже создал петицию под названием «Прекратить в Екатеринбурге флешмоб со снежными членами».

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Жители Екатеринбурга, которые считают оскорбительным слепленные из снега мужские половые органы на улицах, могут пожаловаться квартальным. Об этом на фоне новостей о том, что в разных районах города появляются провокационные скульптуры, URA.RU заявил вице-мэр Алексей Бубнов. «Если кто-то из горожан посчитает это оскорблением для себя — он может обратиться к квартальному и объект будет устранен. Если кто-то из моих работников заметит подобную снежную фигуру, то он предпримет действия по ее устранению с улицы», — рассказал Бубнов. В Екатеринбурге 31 октября напротив здания УрФУ на Ленина, 51 появился слепленный из снега большой член. Вскоре его снесли, а по соцсетям начали распространять фотографии «членовиков» — так горожане обозвали изваяния — появившихся в других районах города. Кто-то даже создал петицию под названием «Прекратить в Екатеринбурге флешмоб со снежными членами».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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