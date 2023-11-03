Участковый из Екатеринбурга, раскрывший дело подростков-убийц бомжей, идет на конкурс

Участковый из Екатеринбурга, раскрывший дело подростков-убийц, идет на конкурс
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Участковый Андрей Хвощевский представляет Свердловскую область на конкурсе «Народный участковый» Фото:

Старший участковый отдела полиции №12 из Екатеринбурга Андрей Хвощевский стал финалистом конкурса «Народный участковый — 2023» от Свердловской области. Полицейский известен в частности по делу о банде подростков, которые убивали бомжей.

«Это был 2004 год. Я впервые столкнулся с убийством и был в шоке. «Почерк» был поразительно схож. Сначала нашли людей, которые жили с убитыми в колодцах. Стали с ними общаться и выяснили имена, описания предполагаемых виновников. Мы вышли на этих подростков и задержали их. Мотивы убийства дети не объяснили, — рассказал участковый в интервью «КП — Екатеринбург».

Андрею Хвощевскому 41 год. На службу в полицию он поступил в 2004 году. У полицейского есть медали «За отличие в службе» II и III степени и «За добросовестное исполнение служебных обязанностей». Проголосовать за него можно на официальном сайте конкурса «Народный участковый — 2023».

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Старший участковый отдела полиции №12 из Екатеринбурга Андрей Хвощевский стал финалистом конкурса «Народный участковый — 2023» от Свердловской области. Полицейский известен в частности по делу о банде подростков, которые убивали бомжей. «Это был 2004 год. Я впервые столкнулся с убийством и был в шоке. «Почерк» был поразительно схож. Сначала нашли людей, которые жили с убитыми в колодцах. Стали с ними общаться и выяснили имена, описания предполагаемых виновников. Мы вышли на этих подростков и задержали их. Мотивы убийства дети не объяснили, — рассказал участковый в интервью «КП — Екатеринбург». Андрею Хвощевскому 41 год. На службу в полицию он поступил в 2004 году. У полицейского есть медали «За отличие в службе» II и III степени и «За добросовестное исполнение служебных обязанностей». Проголосовать за него можно на официальном сайте конкурса «Народный участковый — 2023».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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