Участковый из Екатеринбурга, раскрывший дело подростков-убийц бомжей, идет на конкурс

Участковый из Екатеринбурга, раскрывший дело подростков-убийц, идет на конкурс

03 ноября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Участковый Андрей Хвощевский представляет Свердловскую область на конкурсе «Народный участковый» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Старший участковый отдела полиции №12 из Екатеринбурга Андрей Хвощевский стал финалистом конкурса «Народный участковый — 2023» от Свердловской области. Полицейский известен в частности по делу о банде подростков, которые убивали бомжей. «Это был 2004 год. Я впервые столкнулся с убийством и был в шоке. «Почерк» был поразительно схож. Сначала нашли людей, которые жили с убитыми в колодцах. Стали с ними общаться и выяснили имена, описания предполагаемых виновников. Мы вышли на этих подростков и задержали их. Мотивы убийства дети не объяснили, — рассказал участковый в интервью «КП — Екатеринбург». Андрею Хвощевскому 41 год. На службу в полицию он поступил в 2004 году. У полицейского есть медали «За отличие в службе» II и III степени и «За добросовестное исполнение служебных обязанностей». Проголосовать за него можно на официальном сайте конкурса «Народный участковый — 2023».

Старший участковый отдела полиции №12 из Екатеринбурга Андрей Хвощевский стал финалистом конкурса «Народный участковый — 2023» от Свердловской области. Полицейский известен в частности по делу о банде подростков, которые убивали бомжей. «Это был 2004 год. Я впервые столкнулся с убийством и был в шоке. «Почерк» был поразительно схож. Сначала нашли людей, которые жили с убитыми в колодцах. Стали с ними общаться и выяснили имена, описания предполагаемых виновников. Мы вышли на этих подростков и задержали их. Мотивы убийства дети не объяснили, — рассказал участковый в интервью «КП — Екатеринбург». Андрею Хвощевскому 41 год. На службу в полицию он поступил в 2004 году. У полицейского есть медали «За отличие в службе» II и III степени и «За добросовестное исполнение служебных обязанностей». Проголосовать за него можно на официальном сайте конкурса «Народный участковый — 2023».