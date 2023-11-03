Скончался первый олимпийский чемпион СССР в парном катании

03 ноября 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

НА 92 году жизни скончался советский фигурист Олег Протопопов Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости Из жизни ушел первый олимпийский чемпион СССР в парном фигурном катании Олег Протопопов. Он скончался на 92 году жизни. «Покойся с миром, Олег Протопопов», — написал автор страницы The Skating Lesson Дэйв Лис в соцсетях. Он отметил, что вклад Протопопова в спорт не будет забыт. Протопопов — двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании. Он является заслуженным мастером спорта СССР.

Из жизни ушел первый олимпийский чемпион СССР в парном фигурном катании Олег Протопопов. Он скончался на 92 году жизни. «Покойся с миром, Олег Протопопов», — написал автор страницы The Skating Lesson Дэйв Лис в соцсетях. Он отметил, что вклад Протопопова в спорт не будет забыт. Протопопов — двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании. Он является заслуженным мастером спорта СССР.