Скончался первый олимпийский чемпион СССР в парном катании

НА 92 году жизни скончался советский фигурист Олег Протопопов
Из жизни ушел первый олимпийский чемпион СССР в парном фигурном катании Олег Протопопов. Он скончался на 92 году жизни.
«Покойся с миром, Олег Протопопов», — написал автор страницы The Skating Lesson Дэйв Лис в соцсетях. Он отметил, что вклад Протопопова в спорт не будет забыт.
Протопопов — двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании. Он является заслуженным мастером спорта СССР.
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