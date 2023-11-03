Скончался первый олимпийский чемпион СССР в парном катании

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НА 92 году жизни скончался советский фигурист Олег Протопопов Фото:

Из жизни ушел первый олимпийский чемпион СССР в парном фигурном катании Олег Протопопов. Он скончался на 92 году жизни.

«Покойся с миром, Олег Протопопов», — написал автор страницы The Skating Lesson Дэйв Лис в соцсетях. Он отметил, что вклад Протопопова в спорт не будет забыт.

Протопопов — двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании. Он является заслуженным мастером спорта СССР.

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Из жизни ушел первый олимпийский чемпион СССР в парном фигурном катании Олег Протопопов. Он скончался на 92 году жизни. «Покойся с миром, Олег Протопопов», — написал автор страницы The Skating Lesson Дэйв Лис в соцсетях. Он отметил, что вклад Протопопова в спорт не будет забыт. Протопопов — двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании. Он является заслуженным мастером спорта СССР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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