Силовики поймали пермскую чиновницу на взятке

Чиновница за взятку подготовила документы для оформления сусбидии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском муниципальном районе чиновницу местной администрации ждет суд за преступление в сфере коррупции. Женщина за взятку подготовила юрлицу документы для получения субсидии. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что муниципальным служащим получены денежные средства за подготовку юридическому лицу документации для получения субсидии, что напрямую входило в исполнение служебных обязанностей», — говорится на сайте. Использование служебного положения в корыстных целях нарушило интересы государства.

По результатам проверки главе округа Владимиру Цветову прокурором внесено представление за непринятие мер. После рассмотрения материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (взятка). Расследование дела продолжается.