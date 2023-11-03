Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию России по борьбе с нацизмом. В документе речь идет о мерах борьбы с пропагандой и героизацией нацизма.
«За документ проголосовали 112 стран. Против были 50, в их числе Украина, США, Великобритания, Германия, Канада. Воздержались 14 государств», — передает РИА Новости с места событий.
В резолюции рекомендуется принимать законодательные меры, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Также в документе осуждается героизация и пропаганда нацизма. Например, граффити и рисунки пронацисткого содержания. Резолюция призывает ликвидировать все формы расовой, этнической, религиозной дискриминации, в том числе, на законодательном уровне.
Ранее МИД РФ сообщил, что Запад пытается сорвать принятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Речь шла о том, что некоторые члены Генассамблеи предлагали внести поправку, что орган «отмечает с обеспокоенностью, что РФ стремилась оправдать свою территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма». В российском министерстве посчитали это «процедурной провокацией».
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