«Уральским авиалиниям» временно запретили международные перелеты

04 ноября 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Допуски на международные маршруты передали компаниям: «Аэрофлот», «Азимут», Azur Air и Red Wings Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) передало допуски авиакомпании «Уральские авиалинии» на ряд международных маршрутов другим компаниям. Восстановить право на эти перелеты «Уральские авиалинии» смогут только после того, как подпишут договор с лизингодателем. Информация об этом следует из приказа ведомства. «Авиакомпании могут вернуть право летать за рубеж по этим направлениям только после того, как „Уральские авиалинии“ подпишут трехсторонний договор с „Национальной лизинговой компанией“ (НЛК) и нынешним лизингодателем», — цитирует приказ газета «Ведомости». Вопрос о возврате допусков Росавиация рассмотрит в течение двух дней после подписания нужных документов. Переданные международные маршруты достались компаниям: «Аэрофлот», «Азимуту», Azur Air, Red Wings. При этом «Аэрофлот» сможет выполнять 7 рейсов в неделю из Екатеринбурга в Дубай. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.

Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) передало допуски авиакомпании «Уральские авиалинии» на ряд международных маршрутов другим компаниям. Восстановить право на эти перелеты «Уральские авиалинии» смогут только после того, как подпишут договор с лизингодателем. Информация об этом следует из приказа ведомства. «Авиакомпании могут вернуть право летать за рубеж по этим направлениям только после того, как „Уральские авиалинии“ подпишут трехсторонний договор с „Национальной лизинговой компанией“ (НЛК) и нынешним лизингодателем», — цитирует приказ газета «Ведомости». Вопрос о возврате допусков Росавиация рассмотрит в течение двух дней после подписания нужных документов. Переданные международные маршруты достались компаниям: «Аэрофлот», «Азимуту», Azur Air, Red Wings. При этом «Аэрофлот» сможет выполнять 7 рейсов в неделю из Екатеринбурга в Дубай. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.