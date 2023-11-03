Власти Кургана пожаловались на собственников, которые не платят взносы за капремонт

В Курганской области направлена тысяча исков в суд из-за неуплаты капремонта

За 10 месяцев в Кургане законтрактовано 193 дома на капремонт (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в суды направлено около тысячи исков по неуплате взносов за капремонт. Об этом сообщила врио гендиректора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области Ольга Петрова.

«На сегодняшний день ни один из отремонтированных домов за прошлые годы не собрал полную сумму на выполненные работы, в связи с чем приходится заимствовать деньги у других домов, которые будут поставлены в программу на более поздние сроки. С теми собственниками, которые несвоевременно или не в полном объеме оплачивают взносы на капремонт, фондом проводится претензионно-исковая работа. На данный момент в суды направлены около тысячи исков», — рассказала Петрова в обращении, опубликованном в telegram-канале правительства Курганской области.

По словам замдиректора, в 2022 году было отремонтировано 112 многоквартирных домов. За 10 месяцев 2023 года законтрактовано 193 дома, из которых 80 сданы в полном объеме, 113 находятся в интенсивном процессе выполнения работ, и еще 45 находятся на высокой стадии выполнения. «Это гарантирует выполнение плана в текущем году с превышением показателей прошлого года», — подчеркнула Петрова.