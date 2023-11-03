Что известно о землетрясении в Непале, где погибло 128 человек

В результате землетрясения в Непале погибло 128 человек

04 ноября 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Землетрясение разрушило множество зданий в округе Джаджаркоте Фото: Анна Майорова © URA.RU В результате сильного землетрясения в Непале магнитудой 6,4 погибло 128 человек, более 100 получили ранения. URA.RU подробно рассказывает о случившемся происшествии. Гималайские сейсмологи предупреждали о возможности мегаземлетрясения в западном Непале, так как прошло более 600 лет с последнего крупного землетрясения, способного сбросить накопленное за прошедшее время тектоническое напряжение. Землетрясение в округе Джаджаркоте, произошедшее в западной части Непала, может указывать на снятие части накопленного напряжения, но также может быть предвестником более сильного землетрясения. Непал находится в геологически активном регионе, где сталкиваются Индийская и Евразийская тектонические плиты, формируя Гималаи и вызывая частые землетрясения.

Согласно сейсмологам, пятничное землетрясение, возможно, не было достаточно сильным, чтобы полностью сбросить накопленное тектоническое давление. Стихия разрушила в непальских округах Джаджаркоте и Западном Рукуме множество зданий из камня и глиняного раствора. Хотя регион был малонаселенным, уровень жертв был высоким из-за того, что землтрясение произошло ночью, когда люди находились в своих домах.

В пострадавших районах, согласно снимкам с мобильных телефонов, рухнули бетонные здания, что свидетельствует о высокой интенсивности сотрясений. Из-за того, что молодые люди мигрируют на работу в Индию и заграницу, большинство жертв составляют женщины, дети и пожилые люди.

Муниципалитет Налгад в Джаджаркоте является наиболее пострадавшей деревней, где заместитель мэра Сарита Сингх погибла в результате обрушения своего дома. Многие дороги, ведущие в эти отдаленные районы, заблокированы камнепадами. Кроме того, отмечаются значительные потери скота.

В субботу рано утром два вертолета армии Непала отправились из Сурхета в пострадавшие районы с гуманитарной помощью и для эвакуации раненых. Премьер-министр Пушпа Камаль Дахал также должен вылететь на место из столицы Непала Катманду на другом вертолете.

В результате сильного землетрясения в Непале магнитудой 6,4 погибло 128 человек, более 100 получили ранения. URA.RU подробно рассказывает о случившемся происшествии.