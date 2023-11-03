Россию пригласили на заседание глав МИД ОБСЕ

04 ноября 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия была приглашена на заседание совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии. Об этом рассказал замминистра Александр Грушко во время общения с журналистами на Евразийском экономическом форуме. «Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — сказал Грушко. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Северной Македонии.

Россия была приглашена на заседание совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии. Об этом рассказал замминистра Александр Грушко во время общения с журналистами на Евразийском экономическом форуме. «Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — сказал Грушко. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Северной Македонии.