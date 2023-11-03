03 ноября 2023

Россию пригласили на заседание глав МИД ОБСЕ

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Обстановка в Донецке. Донецк, ДНР, ОБСЕ, osce, миссия обсе
Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря Фото:

Россия была приглашена на заседание совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии. Об этом рассказал замминистра Александр Грушко во время общения с журналистами на Евразийском экономическом форуме.

«Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — сказал Грушко. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Северной Македонии.

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Россия была приглашена на заседание совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии. Об этом рассказал замминистра Александр Грушко во время общения с журналистами на Евразийском экономическом форуме. «Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — сказал Грушко. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Северной Македонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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