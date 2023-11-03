Россию пригласили на заседание глав МИД ОБСЕ

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря
Россия была приглашена на заседание совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии. Об этом рассказал замминистра Александр Грушко во время общения с журналистами на Евразийском экономическом форуме.
«Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — сказал Грушко. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Северной Македонии.
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