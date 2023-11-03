03 ноября 2023

Власти Пермского края вплотную занялись выборами президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, совещание, дума, заседание, заксобрание, депутаты
Выборы президента РФ пройдут в марте 2024 года Фото:

Во всех муниципалитетах Пермского края занялись подготовкой к президентским выборам. Об этом сообщили источники в политэлите региона.

«Краевые и городские власти начали подготовку к предстоящим выборам президента России. Во всех муниципалитетах Пермского края приступили к развертыванию штабов по подготовке к выборам. Они формируются на базе местных отделений „Единой России“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, власти Прикамья рассчитывают, что на выборы придут порядка 80% жителей региона, основной кандидат получит столько же голосов. На аналогичную явку рассчитывают и в мэрии Перми.

Ранее в администрации губернатора сформировали рабочую группу, которая будет отвечать за кампанию. В нее вошли статусные чиновники региона. В конце октября единороссы запустили всероссийский онлайн-конкурс, нацеленный на актуализацию баз данных о действующих сторонниках и привлечение новых людей.

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Во всех муниципалитетах Пермского края занялись подготовкой к президентским выборам. Об этом сообщили источники в политэлите региона. «Краевые и городские власти начали подготовку к предстоящим выборам президента России. Во всех муниципалитетах Пермского края приступили к развертыванию штабов по подготовке к выборам. Они формируются на базе местных отделений „Единой России“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. По данным издания, власти Прикамья рассчитывают, что на выборы придут порядка 80% жителей региона, основной кандидат получит столько же голосов. На аналогичную явку рассчитывают и в мэрии Перми. Ранее в администрации губернатора сформировали рабочую группу, которая будет отвечать за кампанию. В нее вошли статусные чиновники региона. В конце октября единороссы запустили всероссийский онлайн-конкурс, нацеленный на актуализацию баз данных о действующих сторонниках и привлечение новых людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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