Власти Пермского края вплотную занялись выборами президента

Выборы президента РФ пройдут в марте 2024 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Во всех муниципалитетах Пермского края занялись подготовкой к президентским выборам. Об этом сообщили источники в политэлите региона.

«Краевые и городские власти начали подготовку к предстоящим выборам президента России. Во всех муниципалитетах Пермского края приступили к развертыванию штабов по подготовке к выборам. Они формируются на базе местных отделений „Единой России“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, власти Прикамья рассчитывают, что на выборы придут порядка 80% жителей региона, основной кандидат получит столько же голосов. На аналогичную явку рассчитывают и в мэрии Перми.

Ранее в администрации губернатора сформировали рабочую группу, которая будет отвечать за кампанию. В нее вошли статусные чиновники региона. В конце октября единороссы запустили всероссийский онлайн-конкурс, нацеленный на актуализацию баз данных о действующих сторонниках и привлечение новых людей.