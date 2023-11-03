03 ноября 2023

На свердловской трассе погибла 28-летняя девушка, попав в ДТП с «Газелью». Видео

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, ваз, жигули, дтп, брошенный автомобиль, авария
Девушка скончалась до прибытия бригады медиков Фото:

На 13 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень 28-летняя девушка на иномарке врезалась в стоящую «Газель». Участница ДТП скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Reno допустила столкновение со стоящей автомашиной „Газель“. От полученных травм водитель иномарки, девушка 1995 года, скончалась на месте, до прибытия бригады медиков», — сказано в сообщении.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии.

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На 13 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень 28-летняя девушка на иномарке врезалась в стоящую «Газель». Участница ДТП скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля Reno допустила столкновение со стоящей автомашиной „Газель“. От полученных травм водитель иномарки, девушка 1995 года, скончалась на месте, до прибытия бригады медиков», — сказано в сообщении. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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