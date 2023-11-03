Девушка скончалась до прибытия бригады медиков
На 13 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень 28-летняя девушка на иномарке врезалась в стоящую «Газель». Участница ДТП скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Reno допустила столкновение со стоящей автомашиной „Газель“. От полученных травм водитель иномарки, девушка 1995 года, скончалась на месте, до прибытия бригады медиков», — сказано в сообщении.
По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии.
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