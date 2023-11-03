Росстат: у жителей Тюменской области выросли зарплаты

В Тюменской области прирост зарплаты населения по сравнению с прошлым годом составил 13,8% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области выросла зарплата. Среднемесячная зарплата за январь—август составила 67 940 рублей. Соответствующие данные приводит Росстат.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций январь—август — 67 940 рублей. Прирост — 13,8% по сравнению с этим же периодом в 2022 году», — указано в докладе.

По данным Росстата, в августе среднемесячная зарплата жителей региона составила 67 850 рублей. Это больше на 13,2%, чем годом ранее.

Аналитики «Авито Работа» сообщали, что в Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы. Сильнее всего рост зарплат оказался в сфере логистики. Там уровень по сравнению с прошлым годом поднялся на 26%.