03 ноября 2023

Росстат: у жителей Тюменской области выросли зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В Тюменской области прирост зарплаты населения по сравнению с прошлым годом составил 13,8% Фото:

В Тюменской области выросла зарплата. Среднемесячная зарплата за январь—август составила 67 940 рублей. Соответствующие данные приводит Росстат.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций январь—август — 67 940 рублей. Прирост — 13,8% по сравнению с этим же периодом в 2022 году», — указано в докладе.

По данным Росстата, в августе среднемесячная зарплата жителей региона составила 67 850 рублей. Это больше на 13,2%, чем годом ранее.

Аналитики «Авито Работа» сообщали, что в Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы. Сильнее всего рост зарплат оказался в сфере логистики. Там уровень по сравнению с прошлым годом поднялся на 26%.

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В Тюменской области выросла зарплата. Среднемесячная зарплата за январь—август составила 67 940 рублей. Соответствующие данные приводит Росстат. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций январь—август — 67 940 рублей. Прирост — 13,8% по сравнению с этим же периодом в 2022 году», — указано в докладе. По данным Росстата, в августе среднемесячная зарплата жителей региона составила 67 850 рублей. Это больше на 13,2%, чем годом ранее. Аналитики «Авито Работа» сообщали, что в Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы. Сильнее всего рост зарплат оказался в сфере логистики. Там уровень по сравнению с прошлым годом поднялся на 26%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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