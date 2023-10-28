Продюсер и в прошлом фигурист Илья Авербух пригласил гостей международной выставки-форума «Россия» посетить стенд Пермского края. Видеобращение опубликовано в telegram-канале губернатора прикамья Дмитрия Махонина.
«Стенд Пермского края приготовил очень много различных сюрпризов, событий, встреч с интересными и талантливыми людьми. <…> Не откладывайте, приезжайте на ВДНХ, чтобы увидеть достижения нашей страны, достижения Пермского края», — отметил Илья Авербух.
В этом году Авербух срежиссировал два флагманских события, приуроченных к 300-летнему юбилею Перми. Ими стали летний фестиваль «Город встреч» и новогоднее ледовое шоу.
Международный форум «Россия» проводится по указу президента РФ. На выставке, которая откроется 4 ноября, будут продемонстрированы успехи страны в различных сферах экономики, а также положительный опыт развития регионов. Ранее Махонин рассказал, что гостей мероприятия Прикамье будет удивлять человекоподобным роботом Арди.
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