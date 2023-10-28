28 октября 2023
27 октября 2023

Илья Авербух пригласил посетить стенд Пермского края на форуме «Россия» в Москве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, авербух илья
Илья Авербух записал видеооращение для посетителей международной выставки Фото:

Продюсер и в прошлом фигурист Илья Авербух пригласил гостей международной выставки-форума «Россия» посетить стенд Пермского края. Видеобращение опубликовано в telegram-канале губернатора прикамья Дмитрия Махонина.

«Стенд Пермского края приготовил очень много различных сюрпризов, событий, встреч с интересными и талантливыми людьми. <…> Не откладывайте, приезжайте на ВДНХ, чтобы увидеть достижения нашей страны, достижения Пермского края», — отметил Илья Авербух.

В этом году Авербух срежиссировал два флагманских события, приуроченных к 300-летнему юбилею Перми. Ими стали летний фестиваль «Город встреч» и новогоднее ледовое шоу.

Международный форум «Россия» проводится по указу президента РФ. На выставке, которая откроется 4 ноября, будут продемонстрированы успехи страны в различных сферах экономики, а также положительный опыт развития регионов. Ранее Махонин рассказал, что гостей мероприятия Прикамье будет удивлять человекоподобным роботом Арди.

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Продюсер и в прошлом фигурист Илья Авербух пригласил гостей международной выставки-форума «Россия» посетить стенд Пермского края. Видеобращение опубликовано в telegram-канале губернатора прикамья Дмитрия Махонина. «Стенд Пермского края приготовил очень много различных сюрпризов, событий, встреч с интересными и талантливыми людьми. <…> Не откладывайте, приезжайте на ВДНХ, чтобы увидеть достижения нашей страны, достижения Пермского края», — отметил Илья Авербух. В этом году Авербух срежиссировал два флагманских события, приуроченных к 300-летнему юбилею Перми. Ими стали летний фестиваль «Город встреч» и новогоднее ледовое шоу. Международный форум «Россия» проводится по указу президента РФ. На выставке, которая откроется 4 ноября, будут продемонстрированы успехи страны в различных сферах экономики, а также положительный опыт развития регионов. Ранее Махонин рассказал, что гостей мероприятия Прикамье будет удивлять человекоподобным роботом Арди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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