Блогер Аяз Шабутдинов обвиняется в восьми преступлениях по делам о мошенничестве Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

В отношении блогера и коуча Аяза Шабутдинова предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по делами о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Вину 32-летний бизнес-тренер не признал, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Аяза Шабутдинов задержан в качестве подозреваемого в порядке статьям 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ», — пишет официальный telegram-канал московской прокуратуры. Блогер не признает свою вину.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении Шабутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.

Блогер предлагал приобрести курсы, после прохождения которых обучающие смогут якобы начать успешный бизнес с высоким доходом. Восемь человек заключили договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 млн рублей.

Ранее стало известно, что Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. По информации Shot, заявление на него было написано недовольной клиенткой.