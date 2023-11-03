Жители Тюмени стали тратить больше денег на покупку смартфонов

Каждый второй тюменец обновляет технику раз в 1-3 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы в этом году в среднем на 10-20% стали больше тратить денег на смартфоны, ноутбуки и телевизоры. Такие данные на основе опроса приводит «Группа Ренессанс страхование».

«В 2023 году треть тюменцев в среднем на 10-20% стали больше тратить на смартфоны, ноутбуки и телевизоры, — передают данные исследования журналисты РБК Тюмень. По их словам, каждый второй житель города обновляет технику раз в 1-3 года, это 47% опрошенных.

В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. В исследовании также указано, что половина тюменцев покупает технику из-за износа, а десятая часть опрошенных — из-за разочарования в старой и появления новых моделей. Больше всего жители Тюмени тратят на покупку новых смартфонов (68%), ноутбуков (26%) и телевизоров (22%).

Ранее в Тюмени резко поднялись цены на бытовую технику. С июля цены выросли в среднем на 10%, а по отдельным позициям — до 50%. По мнению кандидата экономических наук Сергея Гатауллина, рост цен связан с обесцениванием национальной валюты. Он отметил, что электроника является отраслью, которая наиболее сильно зависит от импорта и доступности компонентов.