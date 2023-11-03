03 ноября 2023

В ХМАО на втором этаже торгового центра произошел пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул. Вайнера 9 "А". Екатеринбург, продавец, пожар, квас, сгоревший дом, улица вайнера, продавщица, уличная торговля
Пожарные ХМАО спасли материальные ценности торгового центра на сумму более 25 млн рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на втором этаже торгового центра произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по ХМАО. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть дороги для беспрепятственного проезда пожарной техники.

«Около 01:00 [произошел] пожар на втором этаже торгового центра, расположенного на границах городских застроек и промышленной зоны. К моменту прибытия первого подразделения горение происходило на втором этаже. Для бесперебойного обеспечения пожарных водой были проложены магистральные линии с противоположной стороны улицы. Сотрудники ГИБДД перекрыли дороги для беспрепятственного проезда пожарной техники», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По ее словам, для предотвращения распространения огня кровлю пришлось вскрывать. На месте работали восемь единиц спецтехники и 32 человека личного состава. Пожарные спасли материальные ценности на сумму более 25 млн рублей. Причины пожара выясняются.

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В Нижневартовске (ХМАО) на втором этаже торгового центра произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по ХМАО. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть дороги для беспрепятственного проезда пожарной техники. «Около 01:00 [произошел] пожар на втором этаже торгового центра, расположенного на границах городских застроек и промышленной зоны. К моменту прибытия первого подразделения горение происходило на втором этаже. Для бесперебойного обеспечения пожарных водой были проложены магистральные линии с противоположной стороны улицы. Сотрудники ГИБДД перекрыли дороги для беспрепятственного проезда пожарной техники», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По ее словам, для предотвращения распространения огня кровлю пришлось вскрывать. На месте работали восемь единиц спецтехники и 32 человека личного состава. Пожарные спасли материальные ценности на сумму более 25 млн рублей. Причины пожара выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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