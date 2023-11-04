Россия поставила рекорд в строительстве жилья

04 ноября 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Россия достигла самого высокого показателя строительства жилья за всю историю, заявил Марат Хуснуллин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россия достигла рекорда в строительстве жилья, построив в 2022 году 103 миллиона квадратных метров жилых площадей, что является самым высоким показателем в истории страны. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «В 2022 году в России построили 103 миллионов квадратных метров жилья — это самый большой показатель в истории страны», — заявил Хуснуллин на форуме «Россия». Он добавил, что в крупнейших городских агломерациях сейчас требуется обеспечение хорошего состояния 85% дорог. К 2030 году планируется, чтобы 60% всех дорог соответствовали нормативным требованиям, заключил вице-премьер.

Россия достигла рекорда в строительстве жилья, построив в 2022 году 103 миллиона квадратных метров жилых площадей, что является самым высоким показателем в истории страны. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «В 2022 году в России построили 103 миллионов квадратных метров жилья — это самый большой показатель в истории страны», — заявил Хуснуллин на форуме «Россия». Он добавил, что в крупнейших городских агломерациях сейчас требуется обеспечение хорошего состояния 85% дорог. К 2030 году планируется, чтобы 60% всех дорог соответствовали нормативным требованиям, заключил вице-премьер.