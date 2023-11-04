Россия поставила рекорд в строительстве жилья

Россия достигла самого высокого показателя строительства жилья за всю историю, заявил Марат Хуснуллин
Россия достигла рекорда в строительстве жилья, построив в 2022 году 103 миллиона квадратных метров жилых площадей, что является самым высоким показателем в истории страны. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«В 2022 году в России построили 103 миллионов квадратных метров жилья — это самый большой показатель в истории страны», —
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