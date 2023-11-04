Россия поставила рекорд в строительстве жилья

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Россия достигла самого высокого показателя строительства жилья за всю историю, заявил Марат Хуснуллин Фото:

Россия достигла рекорда в строительстве жилья, построив в 2022 году 103 миллиона квадратных метров жилых площадей, что является самым высоким показателем в истории страны. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В 2022 году в России построили 103 миллионов квадратных метров жилья — это самый большой показатель в истории страны», — заявил Хуснуллин на форуме «Россия». Он добавил, что в крупнейших городских агломерациях сейчас требуется обеспечение хорошего состояния 85% дорог. К 2030 году планируется, чтобы 60% всех дорог соответствовали нормативным требованиям, заключил вице-премьер.

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Россия достигла рекорда в строительстве жилья, построив в 2022 году 103 миллиона квадратных метров жилых площадей, что является самым высоким показателем в истории страны. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «В 2022 году в России построили 103 миллионов квадратных метров жилья — это самый большой показатель в истории страны», — заявил Хуснуллин на форуме «Россия». Он добавил, что в крупнейших городских агломерациях сейчас требуется обеспечение хорошего состояния 85% дорог. К 2030 году планируется, чтобы 60% всех дорог соответствовали нормативным требованиям, заключил вице-премьер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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