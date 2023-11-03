Милонов предложил набить член на лбу авторам снежных фаллосов в Екатеринбурге 04 ноября 2023 в 14:05 Размер текста - 17 + Виталий Милонов считает, что татуировка на лбу исправит граждан, которые лепят снежные члены Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил авторам, слепленных из снега членов в Екатеринбурге, набить на лбу подобную татуировку. С таким заявлением он выступил после жалоб местных жителей на появление в разных районах города снежных скульптур. «Мне безумно обидно за Екатеринбург. Какие-то моральные уроды свое уродство, сидящее внутри них, и, видимо, главную ценность в их жизни, пытаются вывалить на добропорядочных екатеринбуржцев. В качестве главного приза за это творчество предлагаю им сделать татуировку на лбу в лучшем тату-салоне в виде этого изображения», — передает «КП-Екатеринбург» слова Виталия Милонова. Также он выступил с инициативой фотографировать на паспорт авторов снежного члена с аналогичной татуировкой на лбу. «Именно это послужит путем к исправлению граждан», — считает депутат Госдумы. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 31 октября напротив здания УрФУ появился слепленный из снега большой член, который в скором времени снесли. После чего местные жители организовали петицию против подобных снежных скульптур. По словам вице-мэра Алексея Бубнова, горожане могут обратиться к квартальному, дабы устранить объект. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил авторам, слепленных из снега членов в Екатеринбурге, набить на лбу подобную татуировку. С таким заявлением он выступил после жалоб местных жителей на появление в разных районах города снежных скульптур. «Мне безумно обидно за Екатеринбург. Какие-то моральные уроды свое уродство, сидящее внутри них, и, видимо, главную ценность в их жизни, пытаются вывалить на добропорядочных екатеринбуржцев. В качестве главного приза за это творчество предлагаю им сделать татуировку на лбу в лучшем тату-салоне в виде этого изображения», — передает «КП-Екатеринбург» слова Виталия Милонова. Также он выступил с инициативой фотографировать на паспорт авторов снежного члена с аналогичной татуировкой на лбу. «Именно это послужит путем к исправлению граждан», — считает депутат Госдумы. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 31 октября напротив здания УрФУ появился слепленный из снега большой член, который в скором времени снесли. После чего местные жители организовали петицию против подобных снежных скульптур. По словам вице-мэра Алексея Бубнова, горожане могут обратиться к квартальному, дабы устранить объект. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям