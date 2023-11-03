Стали известны подробности смерти двух пенсионеров и участкового в Екатеринбурге

КП: екатеринбургский участковый убил двух пенсионеров в момент ссоры из-за денег

04 ноября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Участковый совершил суицид из-за найденной криминалистами улики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге нашли мертвыми двух пенсионеров Основной версией смерти пенсионеров и участкового Рудольфа Габтрахманова в Екатеринбурге стала ссора между ними, в ходе которой мужчина зарезал пожилых супругов. Причиной разногласия стала неудачная попытка сотрудника полиции заменить настоящие деньги пенсионеров на фальшивые, общая сумма которых составляла несколько миллионов рублей. Об этом рассказал информированный источник. «Участковый знал, что у пенсионеров дома хранится крупная сумма „налички“. Он распечатал купюры „банка“ приколов и во время одного из визитов попытался заменить их на настоящие деньги. Но это увидела Валентина. Началась ссора. В процессе нее Рудольф Габтрахманов зарезал женщину, а затем и ее мужа», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источника. По словам осведомленного источника, во время преступления Габтрахманов случайно порезался и вытер кровь салфеткой, но выкинул ее в подъезде дома. Позже участковый узнал, что криминалисты нашли выброшенную улику. «Мужчина подумал, что его причастность к убийству раскроется. В конце концов он принял решение совершить суицид», — добавил собеседник. Ранее URA.RU писало, что тело Рудольфа Габтрахманова было найдено в доме №50 на Базовом переулке. До этого момента участковый проводил осмотр квартиры пенсионеров, трупы которых были также найдены 28 октября. По одной из версий, мужчина был причастным к убийству пожилых людей и краже крупной суммы денег. Дело оказалось сложным, из-за чего было передано лучшим следователям Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основной версией смерти пенсионеров и участкового Рудольфа Габтрахманова в Екатеринбурге стала ссора между ними, в ходе которой мужчина зарезал пожилых супругов. Причиной разногласия стала неудачная попытка сотрудника полиции заменить настоящие деньги пенсионеров на фальшивые, общая сумма которых составляла несколько миллионов рублей. Об этом рассказал информированный источник. «Участковый знал, что у пенсионеров дома хранится крупная сумма „налички“. Он распечатал купюры „банка“ приколов и во время одного из визитов попытался заменить их на настоящие деньги. Но это увидела Валентина. Началась ссора. В процессе нее Рудольф Габтрахманов зарезал женщину, а затем и ее мужа», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источника. По словам осведомленного источника, во время преступления Габтрахманов случайно порезался и вытер кровь салфеткой, но выкинул ее в подъезде дома. Позже участковый узнал, что криминалисты нашли выброшенную улику. «Мужчина подумал, что его причастность к убийству раскроется. В конце концов он принял решение совершить суицид», — добавил собеседник. Ранее URA.RU писало, что тело Рудольфа Габтрахманова было найдено в доме №50 на Базовом переулке. До этого момента участковый проводил осмотр квартиры пенсионеров, трупы которых были также найдены 28 октября. По одной из версий, мужчина был причастным к убийству пожилых людей и краже крупной суммы денег. Дело оказалось сложным, из-за чего было передано лучшим следователям Свердловской области.