Дело о гибели свердловского майора передали лучшим следователям

31 октября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Дела передали лучшим следователям области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге нашли мертвыми двух пенсионеров В Екатеринбурге расследованием дел о смерти пенсионеров и майора займется первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Об этом сообщил осведомленный источник. «Дела о смерти пенсионеров на ЖБИ и участкового передали лучшим следователям Свердловской области. Расследованием займется первый отдел по особо важным делам свердловского СКР», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник. В пресс-службе СК по Свердловской области от комментариев воздержались. Тело участкового Рудольфа Габтрахманова нашли 28 октября на лестничной площадке в доме на Базовом переулке. Незадолго до смерти силовик работал на Новгородцевой, где обнаружили трупы двух пенсионеров. По одной из версий, он мог быть причастен к убийству и краже нескольких миллионов рублей у пожилых людей. Подробнее о громком деле — в сюжете URA.RU.

В Екатеринбурге расследованием дел о смерти пенсионеров и майора займется первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Об этом сообщил осведомленный источник. «Дела о смерти пенсионеров на ЖБИ и участкового передали лучшим следователям Свердловской области. Расследованием займется первый отдел по особо важным делам свердловского СКР», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник. В пресс-службе СК по Свердловской области от комментариев воздержались. Тело участкового Рудольфа Габтрахманова нашли 28 октября на лестничной площадке в доме на Базовом переулке. Незадолго до смерти силовик работал на Новгородцевой, где обнаружили трупы двух пенсионеров. По одной из версий, он мог быть причастен к убийству и краже нескольких миллионов рублей у пожилых людей. Подробнее о громком деле — в сюжете URA.RU.