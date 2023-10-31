Дело о гибели свердловского майора передали лучшим следователям

В Екатеринбурге расследованием дел о смерти пенсионеров и майора займется первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Об этом сообщил осведомленный источник.
«Дела о смерти пенсионеров на ЖБИ и участкового передали лучшим следователям Свердловской области. Расследованием займется первый отдел по особо важным делам свердловского СКР», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник. В пресс-службе СК по Свердловской области от комментариев воздержались.
Тело участкового Рудольфа Габтрахманова нашли 28 октября на лестничной площадке в доме на Базовом переулке. Незадолго до смерти силовик работал на Новгородцевой, где обнаружили трупы двух пенсионеров. По одной из версий, он мог быть причастен к убийству и краже нескольких миллионов рублей у пожилых людей. Подробнее о громком деле — в сюжете URA.RU.
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