В Спасо-Преображенском соборе Перми обнаружен старинный рисунок херувимов

04 ноября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Старинная живопись обнаружена в пермском храме при реконструкции Фото: Сергей Русанов © URA.RU В здании пермского Спасо-Преображенского собора обнаружена старинная настенная живопись в виде голов херувимов с крыльями. Об сообщил генеральный директор ООО «Вайт Хилл» Алексей Макаев, чья компания занимается реконструкцией храма. «При обследовании обнаружена роспись в нише горнего места (возвышенная часть храма у центральной восточной стены алтаря) зимнего храма Спасо-Преображенского собора. Живопись представляет собой изображенные головы херувимов с крыльями. Ранее она была скрыта от глаз посетителей храма», — пояснил Алексей Макаев, передает «Коммерсант-Прикамье». Собор до революции принадлежал епархии. В 1932 году туда переехала Пермская художественная галерея. В 2011-м власти Прикамья распорядились передать памятник архитектуры РПЦ. Перевозить собственные фонды из храма сотрудники галереи начали с января прошлого года. Осенью 2023-го закрылась постоянная экспозиция музея. В последний раз жители региона смогут прогуляться по пустым залам во время «Ночи искусств» с 4 на 5 ноября. В принятом проекте бюджета указано, что епархия ежегодно будет получать по 85 миллионов рублей на ремонт Кафедрального собора. Новое здание музея власти обещают построить к концу мая 2024 года.

В здании пермского Спасо-Преображенского собора обнаружена старинная настенная живопись в виде голов херувимов с крыльями. Об сообщил генеральный директор ООО «Вайт Хилл» Алексей Макаев, чья компания занимается реконструкцией храма. «При обследовании обнаружена роспись в нише горнего места (возвышенная часть храма у центральной восточной стены алтаря) зимнего храма Спасо-Преображенского собора. Живопись представляет собой изображенные головы херувимов с крыльями. Ранее она была скрыта от глаз посетителей храма», — пояснил Алексей Макаев, передает «Коммерсант-Прикамье». Собор до революции принадлежал епархии. В 1932 году туда переехала Пермская художественная галерея. В 2011-м власти Прикамья распорядились передать памятник архитектуры РПЦ. Перевозить собственные фонды из храма сотрудники галереи начали с января прошлого года. Осенью 2023-го закрылась постоянная экспозиция музея. В последний раз жители региона смогут прогуляться по пустым залам во время «Ночи искусств» с 4 на 5 ноября. В принятом проекте бюджета указано, что епархия ежегодно будет получать по 85 миллионов рублей на ремонт Кафедрального собора. Новое здание музея власти обещают построить к концу мая 2024 года.