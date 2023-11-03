Росавиация подготовила список субсидируемых рейсов в ХМАО на 2024 год

В субсидируемый список включено более 20 маршрутов в ХМАО Фото: Михаил Будаков © URA.RU

Росавиация утвердила список субсидируемых межрегиональных маршрутов на 2024 год. В него вошли более 20 маршрутов в ХМАО. Об этом сообщили в telegram-канале агентства.

«В утвержденный список субсидируемых маршрутов на 2024 год попали рейсы в Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Нягань и Урай. Всего в утвержденный перечень включено более 20 маршрутов в ХМАО. Софинансирование ХМАО-Югры составило 50%», — говорится в сообщении Росавиации.

В следующем году в программе появятся 49 новых направлений. Если говорить о ХМАО, то это маршрут «Ютэйр» из Горно-Алтайска в Сургут.

По данным Росавиации, 235 межрегиональных маршрутов, минуя московский авиаузел, будут поддержаны из федерального и региональных бюджетов. Перечень маршрутов 31 октября утвердил руководитель агентства Дмитрий Ядров.

Там уточнили, что суммарное количество выполняемых рейсов по субсидируемым маршрутам средней протяженностью 1476 километров составит почти 39 тысяч. Они затронут 81 аэропорт во всех восьми федеральных округах России. Представители ведомства дополнили, что в софинансировании участвуют администрации 48 российских регионов — в продажу поступят 3,4 миллиона билетов по специальному тарифу.